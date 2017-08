Andere artikelen







Niet voor het ontbijt



lijkt groter dan het is



Dat ontbijt zal pas vanmiddag gegeten kunnen worden mits daartoe in staat.

Nog getwijfeld of ik dit zou plaatsten, ach waarom niet.

Hoop mensen schijnen ermee rond te lopen niet eens wetende dat ze dit hebben. Dus toch maar wat schrijverij over de maaghernia. Straks naar het ziekenhuis. Nu al nuchter vanaf afgelopen nacht 0.00 uur tot ergens in de middag. Medicijnen in nemen mag nog met een friemeltje water. Het onderzoek had ik al in 2015. Toen me meegevallen en slokdarm was toen licht geïrriteerd.



Over een jaar terugkomen en dat ben ik dus vergeten en kom er nu pas mee bijna een jaar later. Kort geleden, het was inmiddels al weer even geleden, een zware aanval, ik was boven. Hus hoorde een flinke klap. Ik was flauw gevallen van de pijn. Als ik niet kan lopen zitten liggen kruipen loop ik toch heen en weer, draaide me om op de overloop vlakbij de trap en knalde tegen de grond. Even wist ik van niks meer. De stem van hus op de trap alles goed daar? Ik kwam net bij en zat met afschuwelijke pijn iets overeind. Tillen kon hij me niet, loodzwaar want ik gaf niet mee en kruipend weer terug in bed. Daar was ik 2 uur eerder ingegaan vanwege aanvallen darmen. Ja ik weet wel wat pijn is. G. Samme gaat het lekker daarboven als je bestaat. Wat heb ik fout gedaan dat je me steeds bij mijn taas grijpt. Waar zit die trouwens? Enfin lang verhaal iets korter. Pijn zakte.

Voorgesprek vanwege licht narcose inmiddels gehad, waar ik het meteen kwijt kon over die aanval. 3 specialisten erbij. Gossiemijne toch mevrouwtje. Straks dus naar het ziekenhuis voor de voorbereiding. Naaldje erin plop en karren maar naar de ok of weetikveel. Ga maar op uw linkerzij liggen. Bitje erin dat maak je nog mee, dus ik zal nog zeggen, mijn kaken schieten soms op slaat…jaja mevrouwtje slik die slang nu maar in en weg ben je…..mag ik hopen. Die foto is mijn maag met gat. Wist ik niet ik dacht een voorbeeld formulier met info.





















Catharina69 21 aug 2017 07:04 Toch maar niet gaan zwemmen, geen gehaast en wat klungelen tot....