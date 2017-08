Tussen Vincent en Rembrandt

Wat zit daar tussenin?

Een echt Amsterdams plein met geschiedenis met drukte met de tuin met kunst met evenementen en de blikvanger I ♥ Amsterdam

Hier eens even goed rond gekeken en wat 'zaakjes' vastgelegd.

vooral leuk de fontein waar de jongelui in schoten als er wat waterstralen zakten.







Geschiedenis

Op de plek van het huidige plein werd de Wereldtentoonstelling van 1883 gehouden. Het plein werd hierna aangelegd en De naam Museumplein werd in 1903 officieel vastgesteld. Tot 1940 bevond zich de Amsterdamse IJsclub op het plein.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op het terrein bunkers gebouwd. Deze werden in 1946 en 1953 gesloopt. Vervolgens werd in 1953 in het verlengde van de Passage Rijksmuseum een klinkerweg aangelegd, die ook wel de Kortste snelweg van Nederland werd genoemd. Ook stond er bijna dertig jaar een KLM-gebouwtje bij het vertrekpunt van de bussen naar Schiphol. Met de opening van de Schiphollijn in 1981 kwam dit te vervallen. In de jaren zeventig waren er plannen de Schipholspoorlijn een ondergronds station naast het Museumplein (onder de Boerenwetering) te geven, maar na protesten alsmede vanwege de hoge kosten zag men hiervan af.

Functies van het plein

Door de decennia heen hebben Amsterdammers en toeristen het plein dagelijks gebruikt om te recreëren en uit te rusten. De grasvlaktes nodigen uit tot voetballen, frisbeeën en picknicken, terwijl onder de platanen en rondom het basketbalveldje er al minstens vier decennia petanque wordt gespeeld. Ook staat er sinds de laatste herinrichting een halfpipe die veel wordt gebruikt.

Sinds 1999 is er een vijver nabij het Rijksmuseum met aan weerszijden terrasjes en een museumwinkel. Toeristen gebruiken het plein om uit te rusten van hun culturele uitjes en als verzamelplaats voor de bus die ergens onder het plein staat geparkeerd. Sinds de herinrichting van het plein in 1999 heeft het plein niet meer de verkeersfunctie van voorheen, er lopen alleen nog enkele fietspaden doorheen.

Manifestaties en evenementen

Naast de gewone dagelijkse functies wordt het plein al sinds mensenheugenis gebruikt voor vele manifestaties en evenementen (massademonstraties, Uitmarkt, Koninginnedag). In de jaren zeventig en tachtig werd het Museumplein omgebouwd tot de Boulevard of broken dreams, tegenwoordig De Parade genaamd. Op 21 november 1981 vond op het Museumplein een van de allergrootste demonstraties plaats in de Nederlandse geschiedenis: 420.000 mensen demonstreerden op initiatief van onder meer het Interkerkelijk Vredesberaad tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens in Europa. Minimaal tweemaal per jaar is het Museumplein het podium voor 50 kunstenaars die tijdens Art Square Amsterdam zich in een tijdelijk museum presenteren. Ook vindt jaarlijks op 1 Juli het Keti Koti Festival plaats, een feest ter nagedachtenis aan de afschaffing van de Slavernij in 1863 in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen.

Nieuwe inrichting

Na de bouw van een ondergrondse parkeergarage werd het plein in 1999 opnieuw ingericht naar een ontwerp van Sven Ingvar Andersson. Aan de Van Baerlestraat kwam een ondergrondse supermarkt (AH). Kenmerkend aan het plein is het 'ezelsoor', een schuin oplopend stukje gras waaronder de ingang van de parkeergarage en de ingang van de supermarkt liggen. Het plein is daarmee van een gedeeltelijk bestraat plein met bomen veranderd in een groot grasveld met vijver. Rond de vijver is grindverharding.

Sinds de ingebruikname van het vernieuwde Museumplein in augustus 1999 werd hier meerdere jaren achtereen de Uitmarkt gehouden. In de winter kan de vijver worden gebruikt als kunstijsbaan. In de zomer van 2005 stond op het plein het Roue de Paris, Europa's grootste transportabele reuzenrad.

In 2008 werden plannen gelanceerd om het Museumplein opnieuw op de schop te nemen. De gemeente Amsterdam vond dat het plein geen 'hoofdstedelijk karakter' heeft, en dat het grootste binnenstedelijke plein van Nederland dit 'wel zou moeten hebben'. De hoofdingangen van de musea en het Concertgebouw zouden alle aan het plein moeten komen en de aangrenzende buurten De Pijp en Oud-Zuid zouden meer bij het plein betrokken moeten worden. Zowel bij het Stedelijk Museum als het Van Goghmuseum is na een verbouwing in resp. 2012 en 2013 de hoofdingang van de Paulus Potterstraat naar het Museumplein verplaatst.

De tramlijnen 2, 3, 5, 12, 16 en de buslijnen 142, 145, 170, 172, 174, 197, 358, 370, N70, N71 en N97 hebben een halte bij het Museumplein.





bron WikiPedia