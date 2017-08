Zij zit

voor altijd in huis en leest,

genesteld en onbewoonbaar. In haar handen rust

haar lot, beduimeld ding van geen gewicht.

Pas in de lichtkring wordt het waar.

Daar maakt een alfabet bewogen in een hoofd,

uit samenhang de liefde en de dood. Van haar.

Het doet dat het bestaat, lijkt mateloos

te leven op haar schoot. Totdat verstomming,

mijn lezeres haar boek toeslaat. Opkijkt

en mij ziet, maar niet, haar blik en ook

haar lichaam dan herschikt naar bedtijd

- Bernard Dewulf