Ik kom wat muziek maken en wat harmonie brengen

om onbalans op te heffen Ik kom wat kleur aanbrengen, hier en daar licht aansteken

en het levensvuur oprakelen Ik kom een glimlach brengen en een hartelijke omhelzing

als medicijn voor alle zwaarte Ik kom wat spijzen klaarmaken om te verwennen en verwarmen

waar de kilte is binnengeslopen Ik kom een schilderij maken in alle kleuren van de regenboog

en het leven zijn kleur teruggeven Ik kom om een tuin aan te leggen met wilde en zonnige planten

met treurmenietjes en welgenietjes Ik kom een groene boom planten met in de top een hemels bed

om uit te rusten van de levenslessen Ik kom als een nimf op blote voeten aanlopen op zacht mos

en zal al deze geschenken aanreiken Ik kom en ik ga weer weg als ik me bij alles neer kan leggen

en kan ontvangen, wat ik gegeven heb ~* Bron van Wijsheid *~









Geplaatst op 23 augustus 2017 06:28 en 26 keer bekeken

Catharina69 23 aug 2017 06:30 Zoals in mijn 1e leven hier weer toestemming voor gekregen