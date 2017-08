Zandvoortse sloppies 2

Doorlezend in het boekje met uitleg en route bleef ik stil staan voor de wiebelpreek, een te lang stuk om hier over te typen, met de koster die te laat kwam en de woorden: o Heer het vlondertje onder de kansel wat scheef hing…….meer weten? Zelf die route dan lopen met het boekje, te koop voor € 2,00 bij de VVV.



Verder zal ik wat bij de foto’s melden. Hieronder een stukje historie ove de kerk. Leuk om ook eens de link te bekijken.



Historie

De kerk van Zandvoort heeft in een oorsprong Middeleeuwse toren, die vermoedelijk teruggaat op de late 15e eeuw. Het kruisribgewelf onder de toren met spaarnissen is oud, evenals de kerkklok uit 1493, die de naam ‘Jhesus’ draagt en een van de oudste klokken in de provincie Noord-Holland is. Vermoedelijk stond op de huidige plek al een eerdere kerk rond 1300. In 1604-1609 werd de kerk hersteld van de schade uit de 80-jarige oorlog en op kosten van de Staten-Generaal ‘ingericht voor de hervormde eredienst’. De eerste predikant Johannes Marcus, kwam al in de 16e eeuw naar Zandvoort en werd bevestigd in 1586. Na zijn dood in 1611 werd hij in de kerk begraven. Zijn grafsteen ligt aan de voet van de kansel. De eerste vermelding van protestanten in Zandvoort dateert van 1531. De kerk had aan het begin van de 17e eeuw nog een zadeldak en groot koor. Halverwege de 17e eeuw raakte het (vanwege de altaarsdienst uit de gratie geraakte) koor in verval en werd een ruïne, die pas na 200 jaar werd opgeruimd. De oudste afbeelding van de kerk op een ets van Claes Janszoon Visscher, uit 1610, met zadeldak en koor.

http://www.kerkzandvoort.nl/gebouw.html#historie