Rijksmuseum

Vervolg dag op stap met mijn middelste.

Na de tegenvaller bij Van Gogh door naar het Rijksmuseum.

Een flinke looppas erin. Ook daar was het knetterdruk en de bekende werken voor een deel langs gelopen.

Vooral de details weer die de aandacht trokken zoals bij Maria Stuart en nog zo veel meer.

Het sms’je kwam binnen mam ik sta beneden we kunnen samen door.

Eigenlijk was ik dit helemaal niet van plan. Slecht voorbereid dus anders was ik beslist naar het onderstaande gaan kijken.

Nu te zien:

Het Rijksmuseum heeft een genereuze schenking van ruim 35 fotografische zeegezichten ontvangen van een particuliere verzamelaar. Dit genre is voor de omvangrijke fotocollectie van het Rijksmuseum compleet nieuw. De schenking bevat verrassende werken van voornamelijk eigentijdse internationale fotografen als Viviane Sassen, Chip Hooper, Franco Fontana, Jo Ractliffe, Chris Mc Caw en van Simon van Til. Van 17 juni t/m 17 september 2017 is een selectie van dertien werken te zien in de presentatie Sea Views in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum. Bron Rijksmuseum