Beleving

Van mens en natuur. Met vriendin een rondje Wijde AA in de regio. Bijpraten wat er allemaal aan de knikker was. beleving van mens en natuur.

Afleiding is vaak een goede zaak als er iets met je aan de hand is. praten of stil zijn. Een luisterend oor. Het is vaak zo nodig.

Dat terzijde, wat me opvalt is dat de foto’s anders belicht zijn. Volgens mij een verkeerd standje of komen ze juist wel goed over? Te licht. Stand A ipv P.

Het zal allemaal wel.

Vandaag:

Ik heb me verslapen. 5.30 u wakker hoe bestaat het…6 uur eruit wat PC gedoe ook weer zoiets het moet……kom ik misschien nog op terug…..7 uur lag ik in het zwembad voor mijn 40 baantjes, alleen ¾ deel van de tijd in het middenbad……de fluit gaat…..ook dat gaat mis, ik pak een filterzakje en de koffie, moet een theezakje zijn.

De aftakeling is inmiddels al een poosje ingezet.