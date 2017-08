Brood





Brood Beloof me dat ik me nooit opzij laat schuiven,

al is het maar dat ik mijn mond opendoe

tegen iemand die voordringt bij de bakker. Maar mannen en vrouwen hebben altijd haast,

willen graag even voor, kinderen hebben zogenaamd

tijd genoeg (Beloof dan dat als ik mij beurt heb opgeëist, ik niet vergeten ben wat voor

brood ik moet.) Dat ik niets durf te zeggen is

mijn schuld. Hardop schaam ik me nu eenmaal; als iedereen naar me kijkt zwijg ik vanzelf.

Beloof dat ik me er doorheen elleboog,

zoals kinderen moeten langs al dat beterweet. -Ted van Lieshout