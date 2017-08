P.P. Herrie

Andere artikelen







Buren 2 Je begrijpt vast waar die letters PP voor staan. Wat heb je met buren? Momenteel heb ik er nog niet veel mee. 5 maanden heeft het huis hiernaast leeg gestaan. Ik heb meen ik verteld dat de buurvrouw in maart is overleden. Onder bod, Verkocht onder voorbehoud En deze week definitief verkocht Ik had al wel door wie hiernaast komen wonen. Een jong gezin met 2 kleine kinderen in de seniorenbuurt. Dan vraag ik me al iets af. Ik ken ze. Toen hus eergisteren in de voortuin bezig was kwam het gezin langs lopen. Voorstellen en waarschuwen voor vandaag en nog wat vragen over en weer. De sleutel kregen ze gisteren en ja hoor de PP Herrie begon. Het hele huis wordt gestript. Muren deuren en betonnen vloeren eruit voor de vloerverwarming. Wij hebben die laten frezen? een soort casco huis zal overblijven. onbegrijplijk de prijs alleen al en dan het opknappen nog dan ga je toch ergens anders wonen?

Het gekleun brak los. Ik heb al weken hoofdpijn dus deels gevlucht wat ik vandaag wel weer zal moeten doen als de vloer eruit gaat. Met man en macht, veel familie en vrienden onderaannemers zijn ingeschakeld en ja dat in een rustige buurt. De kaart ligt klaar, mezelf voorstellen het is er nog niet van gekomen. Normale mensen die iets groots aanpakken…..ik wacht af.





















Catharina69 26 aug 2017 07:59 De oordopjes zijn in, maar helpen geen zak.