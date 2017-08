Verder





Oppervlakkig als ik ben -

zo'n duinroosje,

wat heeft me dat nu te zeggen,



liep ik al aan je voorbij,

ik moest ten slotte verder.



Maar gelukkig

riep je mij terug



en liet je mij delen

in iets waar jij vol van was,



iets waarmee te leven viel

en vorstelijk te leven,



iets - en hoe zou ik het merken,

dat mij verder,

echt verder bracht.



Hans Bouma



foto ook van Hans