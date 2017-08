 Voedselpark Gnephoek

Catharina69 28 aug 2017 17:50 Daar geniet ik zo van Ben.....ik sta nu stijf van de spanning. ziekenhuis had uitslag en heeft me vanmiddag thuis gebeld maar ik was er niet. morgen zou pas de uitslag komen. sorry ik ben de kluts ff kwijt. weet nog niks. zeggen dan tussen 16.30 - 17.30..... wat een ellende.



precies buiten in de natuur zet je sores even in de stalling.