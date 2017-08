Puzzeltijd met sorry + hoera

Catharina69 29 aug 2017 06:24 Goedemorgen. met de verbouwing hiernaast die niet is te harden met weken koppijn me gisteren voorgesteld en een kaart in de bus gedaan. vakantie zou vorige week beginnen, gaat voorlopig niet door. ziekenhuis zou vandaag bellen met de uitslag, belde gisteren naar huis toen ik er niet was. hus nam op ....nee ik wil de patiënt persoonlijk spreken. dan is het best haar thuis te bellen tussen 16.30 en 17.30 wat ze zou doen. niet gebeurd. zit je in spanning etc. sorry. het houdt niet op.



begin van de middag heeft het ziekenhuis gebeld met de uitslagen van de biopten welke op kweek stonden. alles ziet er goed uit! zo blij.