Andere artikelen







Het is beter zo









Veel beter zo



Mooi woon je hier, pap, in dat bos

Toe, laat mijn hand eens los

Dat staat zo kinderachtig

Ik was de sterkste van de klas

Toen Sidney er niet was

Die Surinamer van 1.80



Opa heeft mij een fiets beloofd

Wat heeft die man daar een raar hoofd

Heeft die zijn kinderen ook geslagen?

Weet je pap, een nieuwe fiets

Voor mijn verjaardag vind ik niets

Ik ga 'n plank op wieltjes vragen



Mama is lief, mama is lief

Mama gaat zo vaak op stap

Mag jij het hek uit pap?

En heb je ook een eigen kamer

Waar mijn tekening kan hangen

Die, waar mama, jij en ik op staan?

En als je straks weer beter bent

Zul je dan nooit meer slaan?



Het is beter zo

Het is beter zo

Veel beter zo



Een van de jongens uit de klas

Zei dat jij veroordeeld was

Ik ga op Milky Ways trakteren

We hebben ook een nieuwe oom

Wel aardig, maar een beetje sloom

Hij blijft af en toe logeren



Mama is lief, mama is lief

Mama gaat zo vaak op stap

Heb je geen zakdoek, pap?

En als je hier nog lang moet blijven

Kom je niet op mijn verjaardag

En hoe krijg ik dan mijn cadeau?

Niet dat je thuis moet komen, hoor

Het is veel beter zo



Het is beter zo

Het is beter zo

Veel beter zo





©tekst: Freek de Jonge / muziek: Bram Vermeulen

Read more: https://muzikum.eu/nl/123-71-25235/freek-de-jonge/beter-zo-songtekst.html#ixzz4rD0J9pqR











Geplaatst op 30 augustus 2017 06:21 en 12 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina69 30 aug 2017 06:22 De jarige van vandaag Freek de Jonge



persoonlijk ligt hij mij niet zo

knap wat hij allemaal doet met die vaart op de leeftijd uit het hoofd