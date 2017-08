Even praten met de meiden



het wilgenlaantje > 1



Gisterenmorgen vroeg na het zwemmen rondje op de fiets in een ander licht. We lopen tenslotte in tijd nog een uur achter. Dit vanwege de warmte s middags en vooral de voorbereiding om wat komen ging. Ik twijfel weer om het te plaatsen. Waarom niet> De dag ervoor was ik ook weg op de fiets toen mijn mobiel ging. Hus….ziekenhuis heeft gebeld. Huh dag eerder? Ik heb gevraagd terug te bellen tussen 16.30 en 1730 dan kun je thuis zijn? Ze wil de patient zelf spreken. Hier schrok ik behoorlijk van Snel gefietst naar huis en daar zeker 2 uur bij de vaste telefoon gezeten. Niet gebeld. Gisteren dus de dag begonnen zoals hierboven staat. Ook de klussers hiernaast hielden zich rustig. Ze waren er niet eens. Lezen in de tuin. Begin middag 12.15 u telefoon. De specialist met de uitslagen dat alles er goed uitzag. Ik kon haar wel zoenen, ik brak, wat vragen gesteld en even gemeld dat ik zo van streek was de dag ervoor waarom ze niet gebeld had. Er kwam wat tussen, het liep uit. Of ze wel besefte wat mij dat deed. Excuses tja. We hebben de uitslag gevierd en de volgende problemen maar even op de plank gelegd. eerst dit verwerken. Fiets je nog even mee?





even praten met de meiden > 2





had ik zelf net gedaan > 3





nieuwsgierig > 4





nog de kievit? > 5





hierin geweest poos geleden > 6





ze had het moeilijk > 7





gieren voor de regen komt > 8























Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.