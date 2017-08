Horen Zien en Zwijgen

Andere artikelen







Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk', is de titel van een prachtig geïllustreerd boek van Stefan Bollmann. Het staat vol met afbeeldingen van schilderijen, foto's en beelden van lezende vrouwen door de eeuwen heen, voorzien van uitleg over de kunstenaar, de context en het tijdperk waarin het werk is vervaardigd. Van Rembrandt tot Edward Hopper. Een mooi geschreven lees- én kijkboek! Ik moest hier tijdens het schrijven ineens aan denken...



Het is vroeg in de ochtend en druk op station Nijmegen. Spitsdruk! Da's dubbelpech want ik reis dan gezien het tijdstip ook nog eens zonder korting. Soms dicteert de agenda nu eenmaal anders dan gewenst en vandaag betekent dat een vroege afspraak in het hart van de Domstad. Wel besluit ik, ter voorbereiding op het gesprek met de klant, de relatief rustige stiltecoupé op te zoeken en vind deze zoals gewoonlijk, helemaal achterin. Zo herkenbaar als ooit de restauratiewagen van weleer heeft moeten zijn, zo anoniem is doorgaans de huidige stiltecoupé. Een enkele aso daargelaten, tref je er derhalve vaak twee types reizigers aan: zij die bewust voor de geboden rust kiezen en zij die er min of meer per(r)ongeluk zijn neergestreken en daar aanvankelijk niet eens erg in hebben. Dat kan, want ik heb het zelf wel eens ervaren. Dit laatste geldt waarschijnlijk ook voor de man wiens telefoon nu overgaat en die vervolgens nietsvermoedend het binnenkomende gesprek aanneemt. Denk ik, maar ik zie nu eenmaal graag het goede in mensen. Dat gesprek - het klinkt vrij zakelijk - duurt behoorlijk lang en de jonge vrouw die links van hem aan de andere zijde van het pad zit en een boek tracht te lezen, stoort zich hier zichtbaar aan. Heel langzaam zie ik rode vlekken van ergernis in haar hals opkomen. Onze beller heeft het - voor zover ik de conversatie kan volgen - over een offerte die niet strookt met het geleverde werk. Of andersom. Het gesprek mondt dan ook uit in een verhitte kip-eidiscussie en gaat gepaard met lichte stemverheffing aan beide zijden van de 'lijn'. Niet relaxed, dat moet ik toegeven.



Ik kijk opzij naar de lezende vrouw aan de overkant. De vlekken in haar hals zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor een egaal rood dat inmiddels grenst tot aan haar kaaklijn. Als de man begint te lachen - het dispuut rond de offerte lijkt daarmee beslecht - slaat ze haar boek met een klap dicht en stapt resoluut op hem af. Ik zie de kop op de voorpagina van de eerstvolgende Metro al voor me: 'Getergde vrouw legt man in stiltecoupé voorgoed het zwijgen op'. De realiteit neemt echter een verrassende wending in deze. De vrouw gaat met beide handen in de zij recht voor de man staan, in afwachting van zijn onverdeelde aandacht. Die krijgt ze al snel in de vorm van de volgende reactie: 'Mevrouw, ik weet niet precies wat u van mij wilt, maar staat u mij toe dit gesprek even af te ronden. Het is belangrijk. Excuses.' Dan haalt hij zijn hand voor z'n mobiel weg en zet het gesprek voort, de aan de grond genagelde vrouw hoofdschuddend negerend. Het is ook wel een aparte actie van haar en bovendien is hij volstrekt onduidelijk. Inmiddels naderen we station Ede/Wageningen, blijkbaar tevens de eindbestemming van de vrouw, want ze keert terug naar haar plaats, stopt het boek in haar tas en verlaat briesend de coupé. Als de man kort daarna zijn gesprek heeft afgerond buig ik mij naar hem toe en wijs subtiel naar het gestileerde logo van 'stiltecoupé', pal naast hem op de ruit. Nu is het zijn beurt om van kleur te verschieten. Hij kijkt gegeneerd om zich heen, op zoek naar de vrouw van zo-even. 'Die is al weg', zeg ik hem. Soms zit ik er faliekant naast. Vanochtend niet... © Marcel Rutten





Geplaatst op 30 augustus 2017 11:08 en 10 keer bekeken

Catharina69 30 aug 2017 11:09 Ze zijn er weer de verhaaltjes van Marcel Rutten "Perrongelukjes"

wat hij allemaal in de trein meemaakt.

hele oude foto's, rechten zijn verlopen en met zijn toestemming.