Slenteren door de Zandvoortse sloppies 3

zus en ik vervolgen onze route door de sloppies, het Zandvoortse woord voor steegjes.



nog meer straattegels van bekende Nederlanders, vooral Rob Slotemaker.

Zandvoort staat natuurlijk ook bekend om de racerij. misschien al verteld, vroeger in de verkeringstijd en misschien later ook nog wel op de brommer vanuit den haag naar het circuit. gratis toegang en je kon dan het spektakel volgen zittend in de duinen. als ik het goed op Nicky Lauda toen nog. ik dwaal af......ben er nu niet geweest, volgende keer.



Simon van Collum wat wist die veel over films. ik mocht hem graag zien en horen vertellen welke film je weer moest gaan zien.



verder hieronder wat informatie over het Gathuishofje, de gedenksteen en het wapen van Zandvoort.

Het monument

Gedenksteen gasthuishofje Zandvoort



Vorm en materiaal

De gedenksteen bij het Gasthuishofje in Zandvoort is een reliëf van witte natuursteen. Op het reliëf zijn de jaartallen '40 en '45 aangebracht.



Symboliek

Het reliëf geeft op symbolische wijze de vernietiging en de wederopbouw van Zandvoort weer. Een mannenfiguur zakt, door de bliksem getroffen, ineen (de vernietiging van Zandvoort). Een drakenfiguur symboliseert het oorlogsgeweld. Daarboven stijgt een vrouwenfiguur in het zonlicht op. Haar gelaat is gericht naar Zandvoort, weergegeven door enkele gebouwen (het raadhuis en de kerktoren), rustend op een schelp (symbool van de zee).

De geschiedenis

De gedenksteen bij het Gasthuishofje herinnert de inwoners van Zandvoort aan het vernietigende oorlogsgeweld en aan de wederopbouw.



Oprichting

Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft de bezetter in het kader van de verdediging van de Noordzeekust 648 gebouwen in Zandvoort gesloopt. De hele kuststrook was met de grond gelijk gemaakt. Bovendien werden 84 woningen zwaar en 1.496 woningen licht beschadigd. Na de bevrijding kwam er een wederopbouwplan. Dit plan was reeds in bezettingstijd in opdracht van de door de Duitsers ontslagen burgemeester Van Alphen door Ir. G. Friedhoff ontworpen. Omdat in 1947 het Gasthuishofje in het kader van de wederopbouw als eerste werd voltooid, is in de gevel rechts naast de ingang van het hofje in de muur een gedenksteen aangebracht.



Onthulling

Het monument is onthuld in 1947. De gedenksteen is in opdracht van de Rijkscommissie voor aankopen en opdrachten aan kunstenaars vervaardigd door mevrouw Limpers.

Locatie

De gedenksteen is ingemetseld in de gevel, rechts naast de ingang van het Gasthuishofje aan het Gasthuisplein te Zandvoort.



Bron

Gemeente Zandvoort.

Het Gasthuishofje in Zandvoort (Agnetastraat) wat is de definitie & betekenis



is een carré-vormig complex van wit gesausde eenlaagspanden, gebouwd in 1944-'47 voor ouden van dagen naar een traditionalistisch ontwerp van B.J.J.M. Stevens. Een poortgebouw met dakruiter geeft toegang tot het binnenterrein. De woningen staan tegen een helling en verspringen daardoor ten opzichte van elkaar.

Geschiedenis

Een eerste wapen van Zandvoort is bekend sinds 1613, het gaat dan om het wapen van de heerlijkheid Zandvoort. Het heerlijkheidswapen toont een blauw schild met daarop drie zilveren haringen, welke door elkaar staan. Waar het wapen vandaan komt is niet bekend. Er zijn wel twee mogelijke verklaringen voor:

1. de drie haringen zouden symbool kunnen staan voor de visserij al belangrijkste inkomstenbron van het dorp. Zandvoort is een vissersdorp geweest;[1]

2. de drie haringen zouden symbool kunnen staan voor Jezus Christus. De drie gekruiste haringen vormen samen een Byzantijns Christusmonogram.[1] De verticaal staand is dan de I en de twee gekruisten de X, samen Chi en de Rho: de eerste letters van de naam Christus.[2] De vis zelf is ook een symbool voor Christus.

Het huidige wapen werd op 22 oktober 1817 per Koninklijk Besluit door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Zandvoort toegekend.