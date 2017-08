Andere artikelen







31-8-2017





31-8-1997 zo'n dag weer met de vraag waar was je toen je het hoorde.... onderstaand de ervaring van Jacques Klöters Op 31 augustus 1997 zat ik klaar voor de microfoon, een lollig gedicht dat ik zou voorlezen in de hand, toen ik de nieuwslezer hoorde zeggen dat prinses Diana die nacht bij een auto-ongeluk was omgekomen. Ik greep bliksemsnel naar iets anders en dit is het gedicht dat ik toen voorlas. Op een wonderlijke manier klopte het toen met wat er aan de hand was. Ik kan het nooit meer lezen zonder aan die ochtend te denken. Deze ochtend was die ochtend. Er zijn ziekten erger dan ziekten,

Er zijn pijnen die geen pijn doen, zelfs niet in de ziel,

Maar pijnlijker dan alle andere.

Er zijn gedroomde angsten, werk’lijker

Dan die welke het leven met zich brengt, er zijn gevoelens

Die men voelt alleen door ze te denken

En die meer de onze zijn dan ’t leven zelf.

Er zijn zo vele dingen die, zonder bestaan,

Bestaan, die tergend traag bestaan

En tergend traag de onze zijn, de onze en onszelf ...

Boven het troebel groen van de brede rivier

De witte circumflexen van de meeuwen ...

Boven de ziel de nutteloze wiekslag

Van wat niet was, ook niet kon zijn, en alles is.

Geef mij nog wat wijn, want het leven is niets. - Fernando Pessoa (vertaling: August Willemsen)









Geplaatst op 31 augustus 2017 09:27 en 20 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina69 31 aug 2017 09:30 Geen idee waar ik was wat ik deed.....er gaan zo veel onbekende mensen dood. de tv staat er weer bol van. ik denk alleen maar aan de verdomde fotografen....als....als