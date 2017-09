Zwemmen





Vandaag of morgen voor het laatst. Vanaf eind april tot eind augustus 4x per week ’s morgens op 7 uur het trapje af. Gisteren had ik mijn camera meegenomen. Hebben jullie bezwaar als ik je vastleg? Je komt in het openbaar. Nee hoor we duiken wel onder water. Zij, het vaste groepje, in het diepe. Een echt sociaal gebeuren hier in het dorp. Ik hoef dat gekakel niet zo en zeker niet zo vroeg. Daarbij heb ik watervrees door iets wat vroeger is gebeurd en zwem, meestal alleen, in het middenbad mijn 40 baantjes. Soms tussen de kikkers of een eendenstel. Vogels over je heen vliegen prachtige luchten en zoals gisteren met veel regen. Heerlijk zo de dag te beginnen. Jammer dat het voorbij is. Alles drijft op vrijwilligers.