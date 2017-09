Barry Gibb de jarige van de dag

Barry Alan Crompton Gibb (Douglas, 1 september 1946) is een Britse zanger, songwriter en producer afkomstig van het eiland Man. Met zijn broers Robin en Maurice vormde hij de Bee Gees, een van de succesvolste popgroepen aller tijden. Het trio startte in Australië, waar de familie Gibb in 1958 naartoe was verhuisd, maar de grootste successen kwamen nadat ze naar Engeland waren teruggekeerd. Gibb staat bekend om zijn hoge falsetstem. In Groot-Brittannië heeft hij het record voor zes opeenvolgende nummer 1-hits. Barry Gibb is de laatste overlevende van de vier musicerende broers Gibb.

Vroege leven

Gibb werd geboren als zoon van Barbara en Hugh Gibb op het eiland Man. Hij heeft een oudere zus, Lesley (1945) en drie jongere broers: de tweeling Robin (1949-2012) en Maurice (1949-2003), en Andy (1958-1988). Toen Barry twaalf was, verhuisde het gezin naar Australië. Daar begon Gibb samen met zijn twee jongere broers op te treden als de Bee Gees. In 1967 keerden de broers terug naar Engeland, waar zij hun uiteindelijke doorbraak zouden maken.

Carrière

Gibb was als lid van de Bee Gees zeer succesvol. De band behoort tot de bestverkochte artiesten aller tijden. Het album Saturday Night Fever was tot de komst van het album Thriller van Michael Jackson het bestverkochte album ooit. De Bee Gees hadden verschillende hits en werden zestien keer genomineerd voor de Grammy's, waarvan ze er negen wonnen.

Buiten de Bee Gees

Als singer-songwriter was Gibb zowel actief binnen de Bee Gees als daarbuiten. Zo schreef hij ook nummers voor zijn jongste broer Andy, die ook actief was geworden in de muziekwereld. Daarnaast schreef Gibb onder andere voor Barbra Streisand, Dionne Warwick, Céline Dion, Michael Jackson en Diana Ross. Ondertussen maakte Gibb ook zijn eigen soloalbums. In 2009 kondigde hij aan weer te gaan optreden met zijn broer Robin als de Bee Gees. Robin overleed echter op 20 mei 2012 aan kanker. Op 7 oktober 2016 kwam Gibbs eerste soloalbum in 32 jaar uit, getiteld In the Now, dit album bereikte de 12e positie in de Nederlandse album top 100. 25 juni 2017 werd een nieuwe mijlpaal voor Gibb. Op deze dag trad hij op op het Glastonbury Festival en hij vestigde met dit optreden verscheidene kijkcijferrecords.

