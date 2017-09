Audrey Hepburn

Dit jaar bezocht ik een tentoonstelling van Audrey. De films de kleding stukjes geschiedenis. het onderstaande stukje laat ik maar ongewijzigd staan. je begrijpt vast wel dat het is geweest, dan hier nog een impressie wat je eventueel gemist hebt.



Afgelopen vrijdag naar Den Haag voor het Gemeentmuseum met Audrey Hepburn, Mondriaan, eerder hier geplaatst, met nog wat meer voor de volgende keer.

Audrey, ik was groot fan van haar en volgde haar leven. Films gezien, ik kom nog steeds niet op de naam van de film waarin zij het blinde meisje speelde. Haar werk bij Unicef, haar privéleven etc. Hieronder het verhaal zoals ik het niet beter kan omschrijven.

De foto’s, althans een deel, geven een klein beeld van de tentoonstelling. Wat foto’s waren rijp voor de prullenbak. Het was er erg druk. De link gaat erbij dus let op tot wanneer deze tentoonstelling is.



De Franse couturier Hubert de Givenchy is een van de grote modeontwerpers van de 20ste eeuw. Hij werkte in dezelfde tijd als Christian Dior en Cristóbal Balenciaga en is dus met recht een levende legende in de geschiedenis van de haute couture. In nauwe samenwerking met Monsieur de Givenchy zelf presenteert het Gemeentemuseum een groots opgezet retrospectief van zijn oeuvre én een eerbetoon aan zijn prachtige muze Audrey Hepburn.



Hubert de Givenchy – To Audrey with Love geeft een uniek inzicht in De Givenchy’s werk dat de tijdspanne van een halve eeuw omvat, van de opening van Maison de Givenchy in 1952 tot zijn terugtreden bij het modehuis in 1995. De couturier zelf heeft talrijke van zijn meest geliefde creaties geselecteerd, waarvan sommigen nog nooit eerder voor publiek werden tentoongesteld.

Vriendschap met Audrey Hepburn

De tentoonstelling zal deels speciaal gewijd zijn aan de bijzondere vriendschap en samenwerking tussen Hubert de Givenchy en Audrey Hepburn. Deze creatieve band begon in 1953 en bleef voortbestaan gedurende Hepburns leven. Als actrice droeg Hepburn de creaties van De Givenchy in enkele van haar meest bekende films, zoals How to steal a Million en Breakfast at Tiffany’s. De tentoonstelling zal schitterende ontwerpen tonen van Hubert de Givenchy, deels gedragen door Audrey Hepburn, maar ook ontwerpschetsen, tekeningen, foto’s en filmbeelden.

Samenwerking met UNICEF Nederland

Audrey Hepburn was niet alleen een prachtige verschijning, maar ook iemand met het hart op de juiste plaats: mooi van buiten én van binnen. Het Gemeentemuseum is daarom een samenwerking aangegaan met UNICEF Nederland om zo een compleet beeld te schetsen van deze legendarische actrice, muze van De Givenchy en tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor velen. Hepburn was vanaf 1988 ambassadeur van UNICEF, de organisatie die ervoor zorgt dat kinderen in de hele wereld een goede kindertijd hebben. Ze reisde de wereld over om arme landen te bezoeken en zo de aandacht te vestigen op het belang van onderwijs en gezondheidszorg. Er wordt een complete zaal gewijd aan Hepburns werk voor UNICEF en een deel van de opbrengst van merchandise wordt aan de organisatie gedoneerd.

Bron Gemeentemuseum Den Haag

Audrey Hepburn, geboren als Audrey Kathleen Ruston, (Elsene, 4 mei 1929 – Tolochenaz, 20 januari 1993) was een Britse actrice en speciaal ambassadrice van het United Nations Children's Fund (Unicef). Ze gaat door als een van de beroemdste filmactrices van de twintigste eeuw. In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw was ze een stijlicoon.

Ze won in 1953 voor haar vrouwelijke hoofdrol in Roman Holiday een Oscar, een BAFTA Award en een Golden Globe Award. Hepburn was daarmee de eerste actrice die deze drie filmprijzen won voor dezelfde vertolking. In totaal won ze drie BAFTA's, een record voor vrouwen, en werd vijf keer genomineerd voor een Oscar. Ze is een van de weinigen die zowel een Oscar, een BAFTA, een Emmy en een Tony Award wonnen. Daarnaast won ze de Cecil B. DeMille Award, de Screen Actors Guild Life Achievement Award, de Special Tony Ward en in 1992 ontving ze nog een BAFTA Lifetime Achievement Award. Andere bekende hoofdrollen van haar zijn onder meer in de films Sabrina (1954), The Nun's Story (1959), Breakfast at Tiffany's (1961), Charade (1963), My Fair Lady (1964) en Wait Until Dark (1967).