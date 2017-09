De Jarige van Vandaag

Biografie

Jacott werd geboren in Suriname en verhuisde op negenjarige leeftijd met haar familie naar Nederland, alwaar ze op zeventienjarige leeftijd meedeed aan een talentenjacht, waar ze veel aanbiedingen aan overhield. Ze stopte met haar studie aan het Hilversumse conservatorium en begon haar loopbaan bij The Vips en orkesten als The Skymasters, het VARA-dansorkest en het Metropole Orkest.

Doorbraak

In 1986 won Jacott met het Nederlandse VARA-team (waarin ook Lisa Boray en Marielle Tromp zaten) de Knokke Cup in België. Na dit succes kreeg ze veel werk in de musicalwereld. Ze kreeg belangrijke rollen in de Nederlandse producties Cats en A Night At The Cotton Club. Met de Duitstalige versies van deze producties speelde ze ook in Duitsland en Zwitserland. In 1989 ontving Jacott de Zilveren Harp. Een jaar later zong ze met Hans Vermeulen het duet Tegyo Makandra, ter herdenking van de vliegtuigramp in Paramaribo. Het duet werd nogmaals uitgebracht na de Bijlmerramp in 1992 en werd toen een hit. Eerder dat jaar was ze te zien in het achtergrondkoor van Humphrey Campbells Wijs me de weg tijdens het Eurovisiesongfestival 1992.

Succesjaren

In 1993 nam haar carrière een belangrijke wending, toen ze werd ze gevraagd om Nederland te vertegenwoordigen tijdens het Eurovisiesongfestival in Ierland. Ze belandde uiteindelijk met 92 punten op plek zes in de ranglijst, met het lied Vrede. Haar Nederlandstalige debuutalbum Ruth Jacott verscheen kort daarna. In juli 1993 scoorde ze samen met Paul de Leeuw een grote hit met het duet Blijf Bij Mij. Dit lied zong zij solo tijdens het Nationale Songfestival. In het voorjaar van 1994 verscheen haar tweede album Hou Me Vast, die dubbelplatina wordt. Ze werkte daarnaast mee aan albums van Gerard Joling, René Froger en Oscar Harris. Met de single Buseruka, meegeschreven door luisteraars van 3FM, haalde ze geld binnen voor projecten in Rwanda van UNICEF en Novib.

Haar derde album Geheimen verscheen in 1995 en behaalde goud. Ze trok langs de Nederlandse theaters. Door alle drukte raakte ze oververmoeid en werd haar stem overbelast. In februari 1997 werd Jacott onderscheiden met een Gouden Harp. Twee maanden later verschijnt het album Hartslag. Ook dit was een groot succes en ze ging weer op tournee. Het compilatiealbum Altijd Dichtbij, dat uitkwam in 1998, bevatte een overzicht van vijf jaar hits. Ze zong het titelnummer van de Nederlandse film Kruimeltje (1999). In 2000 onderging Jacott een operatie aan haar stembanden. Na te zijn hersteld, ging ze weer de theaters in. Haar album Vals Verlangen werd goud en in oktober trad Jacott op in Carré. Dit optreden werd opgenomen door RTL 4 en verscheen later op cd. In 2002 verscheen het album Tastbaar en daarvan de single Onderhuids. Beide waren geproduceerd door Humphrey Campbell en het duo Fluitsma & Van Tijn. Twee jaar later verscheen het duet Nu Is Het Over, met Mark Dakriet (ex-Re-Play). In 2004 verscheen de compilatie-cd Het Beste Van Ruth Jacott met al haar hits.

In het theaterseizoen 2005/2006 stond Jacott met haar theatershow A touch of Latin in de Nederlandse theaters. In deze show kwam zowel Spaans als haar Nederlandse repertoire aan bod, soms in een nieuw latin-jasje gestoken. Wegens het grote succes werd deze tournee in het seizoen 2006/2007 vervolgd. In december 2008 stond Jacott op de planken met haar eigen kerstshow. Op 23 maart 2009 kwam de single Jammer, maar helaas uit van haar nieuwe latin-album Passie dat 20 april 2009 verscheen. Passie was een dubbel-cd met op de eerste cd de originele versies en op de tweede de Nederlandse bewerkingen daarvan. Vanaf het najaar van 2009 deed Jacott met Passie de theaters aan. De choreografie van deze theatershow lag in de handen van Koen Brouwers en Roemjana de Haan

In 2010 was Jacott te gast tijdens Toppers In Concert 2010 in het Amsterdam ArenA. Samen met het team van het Radio 2-programma Knooppunt Kranenbarg beklom Jacott in juni de Alpe d'Huez. Vanaf februari 2011 was Jacott te zien in haar onewomanshow Simply the best, waarin ze songs van haar heldinnen van vroeger zong en tussen de liedjes door haar levensverhaal vertelde, opgetekend door Frank Houtappels, regie Martin Michel en gearrangeerd door Glenn Gaddum sr. Vanaf oktober 2012 trok Jacott opnieuw door de theaters met een nieuwe showtour onder de naam "A lady on stage", haar meest persoonlijke show tot dan toe, met eigen liedjes maar ook keuzes uit het repertoire van Tina Turner en Billie Holiday eveneens geschreven door Frank Houtappels, regie Martin Michel en gearrangeerd door Glenn Gaddum sr. die tevens de muzikale leiding had. Deze plannen werden echter voor lange termijn uitgesteld, toen Jacott slechts enkele dagen voor de eerste opvoering tijdens repetities van het podium viel en haar voet op meerdere plaatsen brak. De tour werd begin 2013 hervat. In 2014 hield Jacott zich bezig met haar eerste Nederlandstalige album (met nieuwe liedjes) in 12 jaar tijd. Het nummer Verliefd Verward verscheen als eerste single en werd goed ontvangen door het publiek. Het album verscheen in het najaar onder de titel Ik Adem Je In en behaalde de 4e plaats in de Album Top 100.