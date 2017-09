Zondags thema Letter L



uit het spel scabble > 1



Laat ik beginnen met het nationaal internationaal spellen daar heb zo veel namen voor Liverpool Lodewijk Leopold Louis Lima Ludwig London Lorenzo Lérida Livorno Lima dan is het Lastig een keuze te maken de Lijst is Lang wat voorbeelden voor de 8 foto's en dan ook nog wat meer in een fotoalbummetje

Versie 1:

Leentje leerde Lotje lopen,

Langs de lange Lindelaan.

En toen Lotje goed kon lopen,

Is zij weer naar huis gegaan.



Versie 2:

Leentje leerde Lotje lopen

Langs de lange Lindelaan

Maar toen Lotje niet wou lopen

Toen liet Leentje Lotje staan

In de lange Lindelaan ☼☼☼ Lodewijk nationaal Lima internationaal Lastig bij elkaar te sprokkelen

Later als ik groot ben

Lekker dat recept

Lepelaar slechts 1x gespot

Letters voor woorden zinnen

Leuk deze thema's

Leven wil ik nog wel een poosje

Lezen, ik kan niet zonder

Liefde, zonder is Lastig

Lijster, kon ik niet vinden wel het Liedje Lol geen Leven en nog zo veel meer. het is wel genoeg zo.









Lijsterbes uit de tuin > 2





Libel > 3 maar hier kan ik de fout in zijn gegaan





Lepelaar > 4 tijdens een wandeling met een vogelaar





libellen parend > 5





La mag niet ontbreken > 6





Lezen hoor bij mij > 7





Liniaal > 8 ook vaak nodig























Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.