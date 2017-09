Andere artikelen







'Op Jeroens kamer is het serieus koud joh. Vet raar!'

Twee meisjes van tegen de twintig zitten tegenover mij in de intercity en die met de vele krullen - ik vermoed dat ze echt zijn, al heb ik, behalve bij Katja Schuurman, zelden zoveel krullen bij iemand gezien - blijkt gisteravond bij ene Jeroen op zijn kamer te zijn geweest. Een kamer die achteraf een compleet appartement bleek te zijn. 'Jeroens vader heeft dat voor 'm gekocht', vertelt krul opgetogen. 'Best vet hoor, een complete etage voor jezelf, midden in de stad. En airco dus hè! Echt cool.' Ik moet om die laatste opmerking inwendig lachen en vraag me af of ze zelf de dubbele betekenis ervan door heeft. Ze kijkt echter haar vriendin verwachtingsvol aan, wachtend op een reactie. Die komt, zij het eentje met de nodige kanttekeningen: 'Suus, staar je niet blind op hoe hij woont joh. Jeroen is een verwend mannetje en alles wat bij hem fout gaat, en je weet dat dit regelmatig gebeurt, maakt zijn vader op de een of andere manier altijd in orde voor hem. Wanneer had hij ook alweer uiterlijk zijn propedeuse moeten halen? En meneer zit nog steeds op de opleiding en gaat gewoon zijn derde jaar in. Snap jij het?'

Suus kijkt haar vriendin aan en reageert verontwaardigd: 'Zeg, je bent toch niet jaloers hè?! Waar komt dit ineens vandaan?'



De vriendin van Suus schudt haar hoofd en antwoordt: 'Ik ken de familie al langer dan vandaag en wat Jeroen zélf betreft: met hem ben ik echt klaar hoor. Maar goed, als jij zo nodig iets met 'm wilt. Ik vind het prima.' Hier valt de conversatie stil. Suus lijkt enigszins van slag door deze voor haar nieuwe informatie en ze weet even niets te zeggen. Dan begint ze om het gevoelige onderwerp Jeroen verder te mijden, over de afgelopen introductieweek, maar de kou blijft in de lucht hangen. Beiden weten eigenlijk niet precies meer welke houding aan te nemen. Suus voelt in de zakken van haar jack, vist haar mobieltje eruit en scrolt ogenschijnlijk wat doelloos over het scherm. Haar vriendin staart naar buiten. En ik? Ik sla m'n iPad open en begin te googelen. Mannen hebben voor een dergelijke situatie een gezegde: 'Bro's before ho's'. Ik vind waarachtig de vrouwelijke variant hierop. Die is minstens zo 'charmant' en luidt: 'Chicks before dicks'. Weer wat geleerd. Ik durf 'm echter niet hardop tegenover de dames uit te spreken en blijf liever een stille getuige.

In Arnhem stapt het tweetal zwijgend uit, mij achterlatend met een zeer verontrustend beeld van ene Jeroen en zijn vader... © Marcel Rutten met toestemming







Geplaatst op 04 september 2017

Catharina69 04 sep 2017 06:49 Over krullen gesproken. spijt als haren op mijn hoofd dat ik die niet meer heb. ooit als kind vaak uitgescholden voor Papoea dus mijn haar laten ontkroezen.



Bro's before ho's jij wel eens van gehoord