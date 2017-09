Hyperrealisme





Het onderstaande verander ik niets aan. Het was weer zo'n bijzondere tentoonstelling.



Kunsthal Rotterdam 3 Hyperrealisme persoonlijk had deze tentoonstelling mijn voorkeur. fotograaf Robert Mapplethorne prima, ik kan er best wat van leren, maar dan had ik eerder moeten beginnen, alhoewel, je bent nooit te ooit om nieuwe wegen te bewandelen.



hier aan gekomen was ik helemaal van mijn padje, ik kwam ogen tekort, waar beginnen, rondjes meerdere malen maken, een ontmoeting met nog een fan, in korte tijd vertelde ze mij zo'n beetje haar levensverhaal.



mijn vriendin liep nog beneden. we laten elkaar altijd los in musea zodat we persoonlijk onze eigen route lopen, de een staat nu eenmaal langer bij dat ene schilderij dan de ander en 2 uur later ontmoeten we elkaar weer voor de volgende stappen.



terugkomend op deze tentoonstelling. dichterbij staan naar de details kijken, er wat uithalen en bom daar was de foto welke in de folder staat. Canal Grande Venetië, 2x daar geweest en het gevoel kwam weer boven. jaren geleden, nog niet zo toeristisch, nu zou ik er niet meer heen willen.



ik zie inmiddels dat er weer werk aan de winkel is met dat schilderij. ik ga er een online legpuzzel van maken.



over ieder schilderij valt wat te vertellen maar gezien de belangstelling die er volgens mij niet is en ik het eigen voor mezelf doe en de eventuele kunstgroepen laat ik het hierbij dan alleen hier weer wat info onder te zetten vanuit de site van de Kunsthal Rotterdam.



Op zaterdag 25 februari opent in de Kunsthal Rotterdam ‘Hyperrealisme. 50 jaar schilderkunst’, een uniek overzicht van fotorealistische schilderkunst. Drie generaties Amerikaanse en Europese kunstenaars laten de geschiedenis van een fascinerende, figuratieve kunststroming zien. De overzichtstentoonstelling in de Kunsthal brengt - met meer dan zeventig werken van ruim dertig kunstenaars – een ongeëvenaarde verzameling hyperrealistische topstukken naar Nederland.

Het werk van deze kunstenaars onder wie Chuck Close, Robert Bechtle, Richard Estes, John Salt en Franz Gertsch is zo geschilderd dat ze de indruk wekken foto’s te zijn. Het resultaat is echter meer dan een virtuoze kopie en creëert een eigen werkelijkheid. De tentoonstelling in de Kunsthal presenteert voor het eerst de volle breedte van het genre, met alle grote klassieke namen. Ook de nieuwste generatie kunstenaars, met onder meer de Nederlandse schilder



, is vertegenwoordigd.

Fotografie als bron

In de late jaren zestig ontstaat hyperrealisme – ook fotorealisme genoemd - in Amerika als reactie op de heersende trend van abstracte en conceptuele kunst. In navolging van Pop Art neemt een groep jonge Amerikaanse schilders hun dagelijks leven en objecten uit de consumptiemaatschappij, tot onderwerp van hun werk. Zij gebruiken fotografie als uitgangspunt voor hun schilderkunst en brengen de verzamelde informatie, met verschillende methodes en technieken, over op het doek.

Van close-ups van autobumpers, glanzende lak en blinkend chroom, kleurrijk kinderspeelgoed en snoep tot het interieur van Amerikaanse ‘diners’ met zoutstrooiers en ketchupflessen tot urban life; met neonreclame, stadsgezichten en landschappen, reflecties in winkelruiten en enorme portretten. De schilderijen van alledaagse taferelen en uitvergrote consumptiegoederen trekken sinds de eerste dag van hun verschijning veel aandacht, zowel van bewonderaars als critici. Het werk roept aanvankelijk de vraag op of het kunst is of slechts een representatie van de werkelijkheid. Inmiddels kent deze kunststroming vele enthousiaste aanhangers.

Echt kijken

In vijftig jaar tijd zijn de technologische middelen waarmee fotorealisten hun werk produceren steeds geavanceerder geworden. Eerst transformeren de kunstenaars een beeld van celluloid naar olieverf, tegenwoordig van een digitale pixel naar acrylverf. Met de resolutie van de foto’s is ook de helderheid en indringendheid van de detaillering van de schilderijen verder toegenomen. Interessant is dat de fotorealistische schilderijen het publiek als het ware dwingen om echt te kijken. Door de overvloed aan beelden om ons heen nemen we deze niet altijd meer goed waar. De digitalisering van fotografie roept steeds meer de vraag op wat echt is en wat gemanipuleerd. De schilderijen in de tentoonstelling ‘Hyperrealisme’ doen daar nog een schepje bovenop.

