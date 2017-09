De Geheime Tuin



Charles Robinson met toestemming



Waar schuif ik dit onder? Boeken Inspiratie of Tuinen. Nooit van gehoord. Er werd volgens mij vroeger thuis niet zo veel gelezen. Mijn zus en ik hebben dit al ruimschoots ingehaald.

Ook dit kwam weer elders voorbij en vroeg ik, net zoals mijn 1e leven hier, toestemming voor het plaatsen. ☼☼☼



Waarschijnlijk heb je het boek De Geheime Tuin van Frances Burnett vroeger weleens gelezen. Hoewel deze klassieker uit 1911 (!) officieel een kinderboek is, neem dat niet weg dat je als volwassene nog steeds van het verhaal kunt genieten en er zelfs nieuwe dingen in kunt ontdekken. Opfrisser | De Geheime Tuin Lees dit niet als je niet (meer) weet hoe De Geheime Tuin precies gaat en zelf het verhaal (weer) wil lezen… De Geheime Tuin vertelt het verhaal van Mary Lennox. Nadat haar ouders zijn omgekomen door een epidemie in India, gaat ze bij een oom in het Engelse Yorkshire wonen. Mary is niet van het meest handelbare soort. Haar oom vlucht in zijn verdriet om zijn overleden vrouw in zijn werk en is veel op reis. Alleen Martha het dienstmeisje kan af en toe tot de bazige Mary doordringen. Bron Paradijsvogels

wordt vervolgd