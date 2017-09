Andere artikelen







Hij staat even verderop op het perron, vlakbij de kiosk. Een lange, magere gestalte in een regenjas van grauwe, onbestemde kleur. Roerloos, zijn witte, benige vingers ferm het hengsel van de bruin lederen tas omklemmend. Het weinige dunne haar is zorgvuldig over de breedte van zijn hoofd verspreid met een soort van gel. De term Brylcreem is hier misschien beter op z'n plaats. Het geheel maakt hem tot een treurige verschijning. De man heeft veel weg van zo'n colporteur of verzekeringsagent uit vroeger tijden. Zo een die van deur tot deur ging. Meer nog doet hij me ineens aan een specifiek, fictief iemand denken. Afgelopen weekend namelijk, kreeg ik van een lieve vriendin uit Amsterdam een mooi boek cadeau: 'Dijk' van H.M. van den Brink. Karl Dijk is in deze roman, die zich afspeelt in 1961, de weinig spraakzame en raadselachtige oud-collega van de ik-verteller. Beiden zijn meer dan veertig jaar werkzaam bij de toenmalige Dienst van het IJkwezen aan de Brouwersgracht te Amsterdam. Twee onbeduidende kantoorklerken. Het verloop van het verhaal is verder niet zo relevant, echter de gelijkenis van die Dijk met de man hier, is werkelijk zeldzaam. Tot zover dus het boek, terug naar anno 2017 en de figuur hier op het perron. Ongetwijfeld zal het door mij geschetste beeld van hem beïnvloed zijn door het personage uit de roman en mocht die ooit verfilmd worden, dan moeten ze beslist deze man casten voor de rol van Karl Dijk. Onze trein komt eraan en ik volg 'Dijk' op de voet. Ik wil 'm spreken.



Observaties van medereizigers ontstaan heel natuurlijk en datzelfde geldt voor vrijwel al mijn ontmoetingen. Het is voor het eerst dat ik daar nu de regie in neem en heel bewust tegenover de man ga zitten om een gesprek aan te gaan. We knikken beleefd naar elkaar. Dijk blijft zijn tas vasthouden en ik probeer mij de inhoud ervan voor de geest te halen. Onwillekeurig ga ik in mijn verbeelding terug naar het begin van de jaren zestig, immers daaruit lijkt hij, gelijk het personage uit van den Brinks roman, te zijn weggelopen. De tas herbergt mogelijk wat papierwerk, een (sinaas)appel of banaan en een plastic broodtrommeltje met zo'n bruin postelastiek eromheen.

In het trommeltje bevinden zich vier bruine boterhammen met jonge kaas. Beslist geen oude, zelfs niet belegen. Nee zeg, doe maar normaal... Meer zult u waarschijnlijk niet in de tas vinden, want deze staat een beetje ingezakt op zijn schoot.

Ik zoek oogcontact met Dijk om een gesprek met hem aan te gaan, echter hij staart naar buiten. Zijn ogen knipperen bij iedere seinpaal of ander object dat aan ons raam voorbij schiet. Als hij zijn blik weer naar binnen richt, zeg ik, verre van origineel: 'Waarschijnlijk de laatste mooie dag, denkt u niet?' Dijk kijkt me aan, haalt zijn schouders op en zegt: 'Ach'. Het is het eerste en tevens enige woord dat tot aan Nijmegen over zijn lippen komt.

Dijk geeft niet thuis. En wederom doet hij de figuur uit het boek recht... © Marcel Rutten



Met dank aan Hans Maarten van den Brink voor zijn onbedoelde inspiratie.





Geplaatst op 06 september 2017 06:25 en 18 keer bekeken

Catharina69 06 sep 2017 06:27 Weer zoiets categorie boeken had ook gekund.....zwijgzame figuren....oogcontact zoeken...zelf begin ik meestal, als het zo uitkomt, meteen met een openingszin en zie wel wat er volgt. je merkt eigenlijk snel genoeg of die persoon ervoor open staat. de manier van kijken en doen.