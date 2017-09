Andere artikelen







De Geheime Tuin



Loop je mee door deze tuin? Een beetje dromen, fantaseren in een roerige tijd van narigheid bestaat hier een tuin waar je even weg kunt dwalen. Voel je een kind en dwaal mee. Dwalend door de omgeving ontdekt Mary een afgesloten tuin die na de dood van de vrouw des huizes niet meer open is geweest. Het is er wonderlijk stil en Mary voelt zich er direct thuis. Ze sluit vriendschap met een roodborstje en ontmoet Dickie, een boerenjongen met groene vingers die haar veel leert over dieren en planten. Officieel mag Mary niet in bepaalde delen van het grote huis komen. Maar als ze ’s nachts op een aanhoudend gehuil afgaat ontdekt ze haar neefje Colin die aan bed gekluisterd is. Ook hij is geen zonnetje in huis en deels verwend door zijn ziekzijn. Maar Mary blijkt als geen ander in staat om zijn hysterische en humeurige buien te stoppen. Bron Paradijsvogels









Catharina69 07 sep 2017 06:52 Dan zelf zoeken naar het roodborstje hier in de tuin of gezien tijdens mijn struintochten