Nerd

NERD (2013)

Ik was van jongs af aan altijd al heel erg vaak alleen

Ik denk omdat ik anders was dan vrijwel iedereen

Ik wist het beter dan de meester, O wat voelde ik me slim

Ik had altijd de hoogste cijfers, behalve dan met gym

Maar op elk schoolfeest dat we hadden, was ‘k aan ‘t lezen in een boek

Terwijl de jongens meisjes zoenden, zat ik eenzaam in de hoek

‘k had zelfs nog nooit een keer geflirt...

Ik ben een nerd

Ik voelde me op school hierdoor ook heel erg vaak ontheemd

Ik weet veel van de wereld, maar men vindt mij wereldvreemd

Ik zie er onverzorgd uit, ik heb een bril, mijn haar is vet

Het systeem der elementen hangt bij mij boven mijn bed

Ik hou van wiskunde en wetenschap van cijfers zoals pi:

3.141592653589793

Dat klinkt misschien absurd, maar ik ben een nerd

Ik ben een nerd,

ik ben dus altijd veel gepest

Ik ben een nerd, toch ben ik beter dan de rest

Ik ben een nerd, ik dam en schaak ook heel erg goed

En als ik ga breng ik de Vulcan-groet

Maar toen ik ging studeren was ik opeens niet meer alleen

Want bij exacte studies ben ik net als iedereen

En samen doen we Magic en roleplaying D&D

En alle series Star Trek hebben wij op DVD

Elk weekend een Lord Of The Rings of een Star Wars marathon

En dan praat ik met mijn mede-nerds in nerden-lexicon

Doe mij een Control Del Insert. Ik ben een nerd

Ik ben een nerd, niet iedereen is zoals wij

Ik ben een nerd, ik hoor nu eind’lijk ergens bij

Ik ben een nerd, ik spreek zelfs Klingon als het moet

En als ik ga breng ik de Vulcan-groet

En iedereen die ons gepest heeft, pakken wij nu eindelijk terug

Want we vinden je op internet en hacken je dan vlug

Dus telkens als je laptop vastloopt of je mist weer een bestand

En die vertrouwelijke e-mail bij de verkeerde is beland,

en je je afvraagt: wat is er toch gebeurd?

Da’s de Revenge of a Nerd

Roel C. Verburg

met toestemming