Dieren > Laag Soeren

met iets extra's. de trein was net weg en er moest worden gewacht op de volgende, nog niet wetende wat er verder aan de hand was.

even Arnhem in wat drinken waar ze wel op de foto wilden de dames van de bediening. mooi weer terrasjes vol, koud alcoholvrij biertje en genieten van de mensen die voorbij liepen.

tijd voor de trein, nog wat straatschilders bezig gezien en toen hoorden we dat er storing was. bussen werden ingezet, er werd over de snelweg gereden een extra stop en vervolgens konden we de trein weer verder nemen naar Utrecht.

al met al viel het nog mee wat de vertraging betreft.

volgende week hopelijk weer een nieuwe wandeling met zus.