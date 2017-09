Patsy Cline

bron WikiPedia

Virginia Patterson Hensley (Winchester (Virginia), 8 september 1932 - Camden (Tennessee), 5 maart 1963) was een Amerikaanse countryzangeres. Ondanks haar zeer korte leven (ze werd slechts 30 jaar oud) was ze één van de meest invloedrijke countryzangeressen in de geschiedenis van de Amerikaanse popmuziek.

Inhoud

Biografie

Cline was de achternaam van haar eerste man, Gerald Cline, een bouwmagnaat. Ze trouwde in 1953 met hem, en scheidde in 1957. Onder zijn achternaam had ze inmiddels echter zo veel bekendheid verworven dat ze die naam aanhield als artiestennaam. In 1957 hertrouwde ze met Charles Allen Dick. Met hem kreeg ze in 1958 een dochter (Julia) en in 1961 een zoon (Allen Randolph).

Rijzende ster

Cline werd op slag beroemd nadat ze het nummer Walkin' After Midnight opvoerde tijdens een talentenjacht op tv, de Arthur Godfrey's Talent Scouts. Ze werd de hoofdact in de countryshow Grand Ole Opry in 1960, waarmee voor haar een droom uitkwam. Hoewel ze haar carrière begon in de rockabilly-stijl, werd het al snel duidelijk dat Clines stem zich beter leende voor country/pop-crossovermuziek, met name romantische liefdesliedjes. Een van de liedjes waarmee ze wereldroem vergaarde was het door Willie Nelson geschreven Crazy. Andere bekende liedjes zijn onder andere I Fall To Pieces en Sweet Dreams.

Clines producent was Owen Bradley van Decca (Records), later bekend als de platenmaatschappij MCA. Bradley produceerde ook artiesten als Loretta Lynn, Jim Reeves en Brenda Lee. Cline werd één van de weinige vrouwelijke artiesten die een optreden deed in Carnegie Hall in New York, en was de eerste vrouw die een eigen show kreeg in Las Vegas. Ze trad ook op in de Hollywood Bowl.

Auto-ongeluk

Op 14 juni 1961 raakten Cline en haar broer betrokken bij een frontale aanrijding. Cline werd door de voorruit geslingerd en raakte zeer ernstig gewond. Met onder andere een zware hoofdwond, een gebroken pols en een ontwrichte heup moest Cline een maand in het ziekenhuis blijven. Cline droeg de rest van haar leven pruiken om het litteken te verbergen, en een verband om haar voorhoofd om de druk te verlichten.

Clines dood

Cline kwam op dertigjarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk in Camden, Tennessee op 5 maart 1963. Ze was onderweg terug van een optreden in Kansas City (Missouri). Ook haar collega-countryzangers Hawkshaw Hawkins, Randy Hughes en Cowboy Copas kwamen hierbij om het leven. Een andere country-artiest, Jack Anglin, kwam om het leven in een auto-ongeluk terwijl hij onderweg was naar Clines begrafenis.

Nalatenschap

Cline heeft een ster op de Hollywood Walk of Fame en was de eerste vrouw die een plaats kreeg in de Country Music Hall of Fame in 1973. In 1995 kreeg ze postuum een Grammy Award uitgereikt voor haar gehele oeuvre.

Bron WikiPedia