Le Petit Prince



Middelbare school. Dit boek in het Frans moeten lezen voor het examen. Mjn lievelingstaal wat ik niet zo leuk vond aan die examinator dat hij in het Frans zei dat ik op Ria Valk leek. Ik herinner me niet veel meer van dit boek. wil ik ook wel op de kop zien te tikken



De Kleine Prins is zo’n boek dat je je hele leven kunt blijven leven lezen en er telkens weer nieuwe dingen in ontdekken; eerder schreven we al over wetenschappelijk onderbouwde levenslessen uit het boek. Op school was het soms een beproeving om je er in het Frans doorheen te moeten worstelen, daarnaast openbaarden ook niet alle diepere lagen van het boek zich wanneer je het op jonge leeftijd las. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer bijzondere dingen er in het boek lijken te staan. Van passages die een glimlach op je gezicht toveren, tot zinnen die je met een andere blik naar jezelf en de wereld laten kijken. Bron Paradijsvogels