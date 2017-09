Andere artikelen







Zuchtend en steunend komt ze het treinstel binnen gewaggeld. Ik weet het, da's bepaald geen charmante omschrijving van iemands entree, maar het is wat het is. Ik blijf het evenwel fascinerend en (meestal) mooi vinden: een hoogzwangere vrouw. En mooi is ze. Gezien de omvang van haar buik - deze is zonder meer kolossaal te noemen - laat een bevalling niet lang meer op zich wachten. Ik moet er in Arnhem al uit en zal het breken van haar vliezen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hier in de trein niet meemaken. Toch lijkt me een trip vanuit Nijmegen naar de verste uithoeken als het Groningse Oudeschip of het Limburgse Klein-Kuttingen (echt, het bestaat) voor haar in dit stadium sterk af te raden, want moeder natuur kan verdomd grillig zijn. Ik heb het zelfs gegoogeld, echter over treinbevallingen in Nederland zijn tot op heden in ieder geval geen meldingen bekend. Op een onvoorzien 'perrongelukje' zal het vandaag dus niet zo snel uitdraaien.

Moeizaam stapt de vrouw van hoofdsteun naar hoofdsteun om enig houvast te hebben en zakt vervolgens schuin links van mij, uitgeteld aan de andere zijde van het gangpad neer. Eindelijk zitten ze, want je mag in dit geval toch zeker van meervoud spreken. Het zou me overigens niet verbazen als hier sprake is van een meerling, immers de vrouw zelf is vrij klein en tenger. Met wel die gigantische ballon die ze alleen van voren draagt. Kan ik dan aan een wildvreemde vrouw plompverloren vragen hoeveel 'erin' zitten? Tuurlijk niet.



Ik pak het anders aan, om toch mijn notoire nieuwsgierigheid te bevredigen, en vraag op belangstellende doch vooral zorgzame toon: 'Gaat het een beetje?' Ze probeert zich naar me toe te draaien, hetgeen haar niet zo makkelijk afgaat, en antwoordt licht buiten adem: 'Dit ga ik echt niet meer doen. Ben op weg naar mijn zus in Arnhem. Vertelde haar heel stoer dat ik dat kleine stukje met de trein kom. Zij haalt me zo dadelijk af.' Ze zucht nog eens diep en vervolgt: 'Gelukkig komt de aanstaande vader ons', ze wijst daarbij op haar buik, 'vanmiddag weer ophalen. Jezus, dit is geen doen meer zeg.' Ik knik begrijpend en vind de weg nu wel open liggen voor een opmerking die enigszins schuurt aan een retorische vraag: 'Wordt vast een hele flinke.' Prompt krijg ik mijn antwoord en meer: 'Dat zou je zeggen hè, aan de omvang te zien. Toch valt ie netjes binnen de norm hoor. Mijn verloskundige gokt op een vijfponder. Ik schijn wel idioot veel vruchtwater te hebben. Deze week ben ik officieel uitgeteld, maar dit manneke heeft het hier kennelijk prima naar zijn zin. Zoiets voel je', en ze geeft daarbij een paar zachte klopjes op haar buik. En dan ineens: 'Godverdomme, ik moet alweer plassen.' Op zoveel openheid uit deze bekoorlijke en beschaafde mond had ik niet gerekend. Dat wordt wat tijdens de bevalling. Sommige vrouwen schijnen dan te schelden als een bootwerker. Ik heb nu al plaatsvervangend medelijden met haar man. Zelf heb ik het drie keer mogen meemaken en het was mooi. En geen onvertogen woord, tenzij ik dat verdrongen heb. Als onze trein in Arnhem tot stilstand is gekomen, loop ik achter de vrouw aan richting deuren. Eenmaal op het perron houdt ze haar toch al moeizame pas kort in en sjokt dan verder. 'Hou 'm nog even vast hè. En succes!' roep ik haar na. Lachend steekt ze de duim in de lucht. Gelukkig, het had ook zomaar een andere vinger kunnen zijn... Marcel Rutten









Geplaatst op 09 september 2017

Catharina69 09 sep 2017 07:22 Had die zus beter niet naar kunnen kunnen gaan