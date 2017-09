Verwennen

het was me een dagje wel .....dus heb ik me eens lekker laten verwennen. heerlijk een uurtje ontspannen daar vlakbij die muurschildering van Joost......bootje over de Oude Rijn, de alcapa' s hier achter en dan nog de andere kant op met die wolkenluchten en die vreemde eend in de bijt. rups dus....

de verbouwing hiernaast gaat gestaag door. een 2e gesprek gisteren voor wat betreft de erfgrens. we kwamen eruit en dat haalt weer spanning en stress bij me weg.