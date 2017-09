Ik moest vanmorgen denken

dat ik iets mis. We zijn iets kwijt, er is iets dierbaars en kostbaars verdwenen en ik weet niet wanneer we het kwijt zijn geraakt. Ik zag het aan het voetbal van Ajax, ik lees het in de krant als het over immigratie gaat. Ik merkte het dinsdag toen ik met een radiocollega sprak over het Nederlandse lied. Het is allemaal zo zwaar op de hand, zo zorgelijk, zo depressief geworden. Ik hoor nooit meer een vrolijk onbenullig lied waar ik blij van word.

Vroeger was populaire muziek toch leuk dacht ik. Humor ook, die was toen toch om te lachen? Ik ga best vaak naar cabaret, maar moet ik daar tegenwoordig nou zo verschrikkelijk lachen? Ik denk altijd het eerste dat het aan mij ligt. Dat ik drooggelachen ben. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Gisterochtend draaide ik een opgewekt stukje jazz en ik herinnerde me hoe mijn schoonouders het tapijt oprolden en vrolijk dansten op verjaardagen in plaats van zwaarmoedig over gezwellen, het atoombomgevaar en het Rapport van de Commissie van Rome te gaan zitten bomen. Ze hielden het graag luchtig en vertelden liever moppen dan dat ze het over hun gevoelens hadden. Ik hoor nooit meer een mop en zeker niet een vrolijke onbenullige mop.

Hoe lang is het geleden dat ik ‘meneer uw veter zit los’ hoorde uit een kindermond of twee belhamels lachend hoorde wegrennen nadat ze belletje getrokken hadden. Peuters rijden ernstig gefronst in een bakfiets naar school, gaan gebukt onder juveniele Cito-toetsen, mogen niet meer buiten spelen want de pedo zit achter elk bosje verscholen en binnen wacht het Ipad onderwijs, het zoek het zelf maar uit leersysteem. Voor hun 10e lopen ze al bij de schoolpsychiater!

Kom op Klöters - ja het regent, maar niet zo somber, zwaar overdreven allemaal. Ga maar naar Theo Maassen of draai Herman Finkers of Kaandorp of Katinka Polderman! Maar ja ik zag overal bewijs dat er tegenwoordig iets ontbreekt, dat er iets verloren is gegaan.

Op kantoor was na de laatste ontslagronde weer een nieuwe lading hoog opgeleide en vrijwel onbetaalde stagiaires gearriveerd om het zware werk te doen. Even dacht ik dat ik ze als oudere wel even de opdracht kon geven om naar het magazijn te gaan voor de map met verloren stukken, ze een plintenleertje te laten zoeken of even naar een muziekwinkel te bellen of ze ook een embouchure voor een trompettist verkochten. Maar het zou niet meer begrepen worden. De stagiaires zaten met het hoofd voorover te werken of hun leven er van afhing, uren moesten ze maken en niet zo’n klein beetje ook.

Er is iets verloren gegaan, maar wat is het? Ik draaide “O zo’n pilletje voor de pep” van Jasperina de Jong en bedacht dat toen, begin jaren zestig, er nog nauwelijks van die pilletjes waren maar dat er wel vrolijk spottend op een ironisch toontje over gezongen werd. Nu staan ze in uitgaansgelegenheden tot hun knieën in de pillen en niemand zingt er spottend over. Je gebruikt of je vindt het een probleem, maar er om lachen? Dat is niet meer. Lil Kleine is populair bij de kids en heeft een fijne boodschap:

"Als je bitch wil chillen is 't geen probleem, dan ga ik erheen

Ik kom niet alleen want ik heb drank en drugs

Ik heb drank en drugs

Als je bitch wil chillen is 't geen probleem, dan ga ik erheen

Ik kom niet alleen want ik heb drank en drugs

Ik heb drank en drugs"

Zijn de Nederlandse liedjes van tegenwoordig nog leuk? Van de ingestuurde liedjes voor de Annie M.G. prijs is nog geen 10% leuk bedoeld, echt leuk om te lachen zijn er nog veel minder. Waar is de spot, de ironie? We hadden toch Guus Vleugel, Annie Schmidt, Ivo de Wijs en heel veel anderen die in elke vierde regel een grapje konden schrijven? Ik mis dat.

Ja ze zijn er nog wel, natuurlijk we hebben gelukkig Theo Nijland nog en Jeroen van Merwijk en Finkers en Katinka Polderman en er duikt wel eens een nieuwe naam op. Maar wie kent die? Worden ze gedraaid op de radio? Hebben ze ooit een hit gehad? Het grote publiek bereiken ze niet, die kent hun grappige, ironische, plagerige liedjes niet. Het is de onbegrijpelijke zwaarmoedigheid van Blof en de opgeklopte gevoelsquatsch van Marco Borsato, die voortdurend op de radio gedraaid wordt.

Vroeger hadden we net zoveel muzieksamenstellers als programmamakers dus dat was zoveel zielen, zoveel smaken. Nu bepalen een drietal muzieksamenstellers wat er op de vijf zenders gedraaid wordt en als ze een slecht huwelijk hebben dan zal je het horen ook!

Zelfs de musical-comedy, dat nichterige-jongen- zoekt- al- tapdansend- leuk- fris- meisje-genre is zwaar op de hand geworden melodrama dankzij Andrew Loyd Webber of volop opera bij Sondheim.

Ik mis het allegro, het allegretto, de lichtheid. Zwaarte komt vanzelf, schreef Italo Calvino, lichtheid moet je opzoeken en hij hoopte dat de Lichtheid meegenomen zou worden naar het nieuwe millennium dat voor de deur stond. Maar is dat ook gebeurd?

Heftig is het nieuwe leuk geworden. Ramses Shaffy wordt tegenwordig als een gekwelde figuur gezien die zwaarmoedig over liefde en drank zong. Een poète maudit. Maar in mijn herinnering was hij jong, vitaal, straalde hij een enorme vrolijke geilheid uit. Had hij ook hele lieve kleine liedjes, dwaze dingetjes ook, kinderliedjes zelfs, beetje absurd soms. Hij was een man die naar een hoopvolle toekomst uitwees, “want het gaat verder, het gaat door, ik heb je lief hoho! “ Waarom zien we hem niet meer zo?

Elke tijd beziet de vorige tijd in het licht van de eigen tijd en dat is nu het licht van een kale peer. De vrolijke Cobra-kunst is uit, de speelse poëzie, het plezierdichten , waar is het?

Ben ik nu zelf aan het sombermansen? Ik hoop het niet en ik hoop dat de depressie waar Nederland in zit, schijn is. Dat wat ik mis, nu juist overal aanwezig is en dat ik het straks weer overal horen zal en zien. En dat het Nederlands elftal speelt met blijdschap en speelsheid en virtuositeit en dat we vluchtelingen niet zien als een sombere vloedgolf maar als een spannend nieuw hoofdstuk. Wat heeft de geschiedenis nu weer voor ons in petto? Laten we de zwaarte weer licht maken. Het moeilijke moeiteloos doen schijnen en gul zijn. Sprezzatura!

Jacques Klöters

met toestemming