Aan een klein meisje

Dit is een land waar grote mensen wonen.

Je hoeft er nog niet in: het is er boos.

Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen.

En altijd is er weer wat anders loos.



En in dit land zijn alle avonturen.

Hetzelfde, van een man en van een vrouw.

En achter elke muur zijn andere muren.

En nooit een eenhoorn of een bietebauw.



En alle dingen hebben hier twee kanten.

En alle teddyberen zijn hier dood.

En boze stukken staan in boze kranten.

En dat doen boze mannen voor hun brood.



Een bos is hier alleen maar een boel bomen.

En de soldaten zijn niet meer van tin.

Dit is een land waar grote mensen wonen.

Wees maar niet bang. Je hoeft er nog niet in.



Annie M.G. Schmidt.