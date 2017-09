Zondags thema Leer



ook al op gelopen de wandelschoenen



Met heel veel moeite wat bij elkaar gesprokkeld wat ik nu net nog bij elkaar moest zien te krijgen. het lukte allemaal niet zo best...vage foto's, oud spul, gerafeld. mijn knalrode portemonnee waar alle pasjes in zitten onafscheidelijk en lekker klein om in de rode handtas kwijt te kunnen een riem voor mijn inmiddels afgezakte broeken de rode instappers, uitgelopen maar lopen nog lekker met blote voeten erin het hele leren bankstel, ja dahag een onderdeel van de heerlijkste stoel op de wereld en dan die rafelige veel gebruikte band waarvan het nekgedeelte van leer is, duidelijk aan vervanging toe. ik heb er niks van kunnen maken ook door tijdgebrek snotverdesnotver waar zijn de foto's..... pft

waar ben ik weer aan begonnen. nee ik weet het HET MOET NIET HET MAG!







zien er ook niet best meer uit maar lopen nog lekker tot 1 uur





mag nooit ontbreken met de pasjes





3 in 1 de rode tas de rode schoenen en een stukje van mijn stoel





een stukje van de band waar de camera aan hangt ook versleten





de riem voor de afgezakte broeken