De vrienden van Pinoccio

Heftig boek, waarheid of fictie. Niet voor tere zieljes.

Een duister netwerk van topambtenaren staat in Nederland boven de wet.

Wie zijn de Sneeuwman, de Maagd, de Zonnekoning en de Raadsheer?

De wraak van twee jonge mensen die ooit hun slachtoffer waren.



Op een warme voorjaarsnacht vinden twee jonge inbrekers het lichaam van voormalig jazzzangeres Nel van Geel. Ze blijkt al twee maanden onopgemerkt dood in haar huis te hebben gelegen. Wanneer haar zoon Paul het huis opruimt, vindt hij in een oud schoolschrift schokkende notities over de Pinocchioclub in Praag, een beruchte bar voor pedoseksuelen. Ondertussen maakt een topambtenaar in Den Haag zich grote zorgen over de chantage van een van zijn oude studievrienden. Zelf heeft hij niets te vrezen; niemand kan bewijzen dat hij betrokken is bij misbruik van jonge jongens, want zijn netwerk omvat rechters, politiefunctionarissen en ministers, en reikt zelfs tot kringen rond het Koninklijk Huis.

Recensie(s)

Inbrekers vinden het dode lichaam van voormalig jazzzangeres Nel van Geel. Zoon Paul, die al lange tijd geen contact met zijn moeder had, ruimt haar huis op, en vindt een schriftje met schokkende notities over de Praagse Pinocchioclub, een beruchte pedobar, die werd bezocht door hooggeplaatste Nederlandse topambtenaren. Jaren geleden werd Paul hier als klein jochie misbruikt. Vriendje Matteus overleefde het niet. Nu blijkt dat zijn moeder ervan wist en dat zij samen met de moeder van Matteus een hooggeplaatste Nederlandse topambtenaar chanteerde. Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten. De schrijver liet zich inspireren door het bestaan van een crimineel netwerk van pedoseksuele topambtenaren die elkaar de hand boven het hoofd houden en chantabel zijn. Een van de topambtenaren die in dit verband genoemd wordt, is oud-secretaris generaal van justitie Joris Demmink. De schrijver noemt hem een fictieve figuur, maar feit en fictie liggen in dit verhaal wel heel dicht bij elkaar. Er worden veel bekende namen uit de politiek genoemd. Een goed geschreven, verbijsterende thriller van de meervoudig Gouden Strop-winnaar.



Ria Scholten-Boswerger