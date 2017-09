Open monumentendag

afgelopen zaterdag. dus heerlijk naar Leiden gefietst voor de Vietnamezen, goed weer maar dreiging in de lucht. toen ik terug fietste een zwarte lucht, ik was net bij de kerk van Zoeterwoude De Goede Herder die open was vanwege Monumentendag. geen camera bij me ALL Mighty God, toch naar binnen en heb ik toch wat moois gezien. ik moet weer eens terug.

Dochterlief had me de dag ervoor hier al op geattendeerd en niet meer aan gedacht.

thuis gekomen snel koffie zetten even op hus wachten maar die kwam niet????

koffie koud dus ik weer op de fiets wat hier in het dorp te zien was aan open monumenten. een middeleeuwse markt bij de Brugkerk. gesprekjes met de mensen van de kraampjes in de kleding van jaren geleden.

kaasjes proeven, een gesprek liep uit vanwege mijn jeugd in het Westland waar hij veel over wist.

daarna de kerk in......dan woon ik hier al bijna 30 jaar, langs gelopen gefietst gereden en nog nooit binnen geweest....