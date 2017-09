Blije doos

Andere artikelen







Ik kom zojuist van een kennis in Arnhem en mijn korte treinreis terug naar Nijmegen wordt opgeluisterd door twee jonge dames. Ze zitten tegenover mij en beiden schat ik ze achter in de twintig. De dames wisselen hun ongezouten mening uit over bekende vrouwen die werkzaam zijn binnen het Hollandse televisielandschap en met name een van hen doet dit met zoveel enthousiasme, dat daar op zich al een nieuw televisieformat in zit. ‘TV-bitches' lijkt mij daarvoor een passende titel.

Afijn, allereerst krijgt Jinek het voor haar kiezen. 'Wat een vreselijk arrogant kakwijf is het toch', meent de blonde die recht tegenover mij aan het raam zit. Ze vervolgt: 'Brrr, die enge maniertjes van haar. En dan die vreselijke kleding. Wie kleedt dat mens eigenlijk?'

Haar vriendin, een roodharige met grote blauwe ogen - iets dat ik trouwens nog niet eerder heb gezien in combinatie met deze haarkleur - knikt beamend, maar voordat ze iets kan uitbrengen gaat blondie verder: 'O nee, die ene muts dan, van Koffietijd. Hoe heet ze ook alweer? Pernille huppeldepup. Zo'n aanstelster! Die Loretta, dat lachebekje, is de enige die nog een beetje zichzelf is.' Haar vriendin knikt wederom beamend, mij schuin aankijkend. Het is haar waarschijnlijk opgevallen dat ik mij kostelijk amuseer met de kleurrijke recensies van blondie.

Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik met betrekking tot Jinek grotendeels met haar meega. Pernille La Lau daarentegen vind ik helemaal oké. Ik heb weliswaar niets met dat ochtendprogramma, maar tijdens een ontmoeting, jaren geleden, vond ik haar zeer sympathiek. Een slimme vrouw, alleen komt zoiets in zo'n gezapig koffiepraat-programma natuurlijk niet echt tot uiting. Ik verdenk mijn overbuurvrouw sowieso van de nodige jaloezie ten aanzien van bekende en wat oudere 'tv-babes'. Over mannen hoor ik haar nauwelijks. Even staakt ze haar tirade.



Haar vriendin maakt resoluut gebruik van blondies korte adempauze en meent: 'Ik vind bijvoorbeeld Linda de Mol heel naturel overkomen.' Blondie is meteen weer bij de les en schiet subiet omhoog qua houding én stem: 'Wat? Meen je dat? Die blije doos?!' Ik proest het uit, daar ik op dat moment een compleet andere associatie met een blije doos heb, namelijk het pretpakket dat wij destijds als jonge aanstaande ouders van Prenatal kregen. De inhoud daarvan hielp je wat op weg in die dure periode en alles wat gratis was, nam je maar wat graag voor lief, al was het niet veel bijzonders. Ik probeer beide dames deze grappige spraakverwarring uit te leggen. Ze snappen 'm werkelijk niet. Vermoedelijk zijn ze (nog) kinderloos en niet bekend met mijn Blije Doos-variant. Hij schijnt toch nog steeds te bestaan.

De roodharige herhaalt nog eens haar mening ten aanzien van Linda de Mol: 'Nee echt, die vrouw weet haar gasten op hun gemak te stellen. Dat zie je niet vaak.' Blondie schudt meewarig het hoofd, daarmee te kennen gevend hierover een heel andere mening toegedaan te zijn. Ik vermoed meer en meer dat ze geen enkele bekende televisievrouw hoog heeft zitten en ze illustreert dat heel fijntjes door te zeggen dat ze Pauw wel een lekker ding vindt. Ja en Matthijs ook. Gezien haar leeftijd en die van voornoemde heren, lijkt me een mild vadercomplex harerzijds niet uitgesloten. Nog voordat we Nijmegen aandoen wil ik van de dames weten wat ze dan van Peter R de Vries vinden. Ik krijg prompt twee vieze gezichten. Kijk, dat maakt mijn dag meteen goed... Marcel Rutten









Geplaatst op 12 september 2017 07:12

Catharina69 12 sep 2017 07:13 Ja die Blije Doos, die kreeg je idd als je zwanger was. jarenlang naast dat bedrijf gewerkt, er zit al lang een ander in bestaat niet meer.....





maar wat vind jij van.....jezelf