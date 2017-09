Vertrouwen

Trage Tocht Oosterbeek

Vriendin ophalen met de auto vervolgens met de trein naar Utrecht voor de overstap. 2 treinstoringen vlakbij maar gelukkig voor ons de andere kant op en de 2e een ander spoor. Overstap Utrecht naar Ede-Wageningen en daar weer de overstap met de Sprinter naar Oosterbeek. Eerst koffie zoeken. Onderweg was die ene tent nog dicht, staat in de routebeschrijving gelukkig aangegeven dat die Horeca pas half maar opengaat.

Wij nog even Oosterbeek centrum in, 10 minuten van het station was goed te doen. Herkenning van een vroegere wandeling.



De cappu met een warme Luikse wafel + warme kersen, slagroom en een likeurtje lieten we ons goed smaken.



Terug naar het station alwaar de wandeling begon. Goed lezen je zit zo verkeerd en vooral kijken. Natuurfoto’s lijken allemaal op elkaar dus aanzienlijk minder gemaakt dan ik meestal doe omdat deze vriendin niet van de fotografie is.



bron: Trage Tochten

Afstand: 13 km

Startplaats: Oosterbeek

Startadres:

station Oosterbeek

Stationsweg

6861 EG Oosterbeek

Coördinaten: 51°59'39" N 5°50'29" E

We wandelen van hoog naar laag, van de bosrijke stuwwal naar de uiterwaarden en weer omhoog naar het glooiende landschap. Eerst over brede beuken- en eikenlanen door de Bilderbergbossen en de Sonnenbergbossen. Na het oversteken van de Utrechtseweg komen we langs het Airbornemuseum en via Park Hartenstein bereiken we Landgoed de 'Hemelse Berg'. We lopen langs de mooie, diepliggende sprengenbeek. De sprengkop wordt de 'Hel' genoemd, de spreng loopt uit in de Eendjesvijver. Nog een laatste klimmetje de berg op en dan dan liggen daar de uiterwaarden van de Rijn al te schitteren. Op het prachtige kerkepad langs de rand van de bebouwing hebben we weidse uitzichten over de Rosandepolder. We horen het gegak van ganzen en nog eens ganzen. De graslanden ogen hier niet strak, maar prettig hobbelig en rommelig. Knotwilgen, slootjes en sluisjes geven het landschap een bijzonder karakter. De wandeling gaat over grasdijkjes in de richting van de spoorbrug over de Rijn. We maken nog een laatste slinger door de uiterwaarden en dan steken we over smalle voetpaadjes van Landgoed Mariëndaal weer door naar de hoger gelegen stuwwal. Over brede bomenlanen lopen we langs de bosranden en de open velden van Landgoed Boschveld terug naar het station.



