Gewoon Toon

Ik moest vanmorgen denken aan mijn gesprek met de beroemde filmer Bert Haanstra. Ik kende hem niet, liep op een zonnige zaterdag door zijn prachtige Larense tuin naar een soort bunker achterin. Hij had daar een studio met bioscoopzaal en een glazen vitrine vol Oscars, Gouden Beren en wat de wereld nog meer aan filmprijzen te bieden heeft. Toon Hermans had me gestuurd.

Het was in de rampzalige tijd na de dood van zijn vrouw Rietje. Toon was verhuisd naar Bosch en Duin en wist niet meer waar hij het zoeken moest. Ik bezocht hem regelmatig en we pakten een oud plan op. Een televisieportret in vier delen. Het moest een psychologisch portret worden. 'Niemand kent mij' zei Toon 'want als clown krijg je niet de gelegenheid om je kenbaar te maken."

Toon vond dat ik hem niet alleen moest interviewen maar het ook moest regisseren. 'Daar is niets aan, je maakt toch ook radio, dat is precies hetzelfde. Gewoon goeie vragen stellen, een mooi gesprek voeren en naderhand knippen. Dat kun jij ook. - Ja maar het licht en de plaatsing van de camera's Toon, daar gaat een regisseur toch ook over? - Dat kunnen we altijd aan m'n zoon Gaby vragen, die is er bij en anders vragen we het aan ome Bert. Ga eerst maar eens naar Bert om te vragen hoe je het moet doen. Zeg maar dat ik je heb gestuurd.

Haanstra was een wat gebogen oude man met een wit geworden Caesarkapsel. Hij was onze belangrijkste filmer en ik moest hem vragen waar ik de camera's moest neerzetten. Wilt u dat portret niet maken? Ik heb samen met Ida Schrijver al uitgebreid geresearched, dat interview kan ik wel doen, maar doet u nou de opnamen en de montage. Haanstra begon een vurig betoog waarbij zijn armen om hem heen slingerden. 'Nee, daar begin ik niet aan. Kijk Toon is een goeie vriend van me en ik ken hem goed. Maar wat ik van hem zou willen laten zien, dat laat hij nooit aan het publiek zien. Zover krijg je hem niet. Toon blijft altijd in controle en laat alleen die kant van zichzelf zien die hij kwijt wil. Ik doe het niet, zonde van mijn tijd."

Het liep toch allemaal anders. Samen met Gaby Hermans bereidden we het interview voor. We zouden een week lang iedere dag samen praten in het Singer in Laren en daarna nog een week bij hem thuis in Bosch en Duin. Bert Haanstra kwam langs en ging niet meer weg. Ik was modieus gekleed, wat naderhand bezien een grote vergissing van me was, want alles wat modieus is, is een paar jaar later belachelijk. Toon zag er tijdloos uit. Hij liet niets blijken van zijn radeloosheid en verdriet, hij was charmant, geestig, leerzaam, stofte zijn oude anecdotes af, filosofeerde, praatte zinnig over carrière en werkwijze, hij genoot van het contact en de afleiding. Hij gaf een grootse voorstelling.

Slechts één keer kreeg hij tranen in zijn ogen toen het over Rietje ging. Ik bood hem een uitweg door hem een neutrale vraag te stellen. Dat leverde me een fikse ruzie op met Haanstra die had willen inzoomen op de tranen van de oude clown. Ik vond dat goedkoop en wilde juist laten zien hoe Toon zich dapper verzette tegen zijn emotie, zich niet wilde laten kennen. Bert Haanstra die voortdurend deed of het zijn programma niet was, wierp zich met een assistent op de zeer ingewikkelde en tijdrovende montage en bracht de twee weken gesprek en de tientallen uren show terug tot vier uur televisie. Gewoon Toon heette het programma dat de VARA uitzond. Ik zag tot mijn vreugde dat op Youtube nu twee uur daarvan te zien is.

Jacques Klöters