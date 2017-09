Storm bij de rijdende rechter

Catharina69 13 sep 2017 06:59 Vast ook wel eens gezien? deze week nog met die verbouwing. zo ongeveer gaat het hiernaast ook nu 2,5 week.

de weekends en in de week vanaf 16.00 tot na de toegestane tijd.

met oordoppen in kan ik niet de tv verstaan of luisteren naar muziek.



dus erop af gegaan met gevolgen. de ego generatie rauwdouwers.....betonnen vloeren eruit gedreund, muren binnen eruit getimmerd, achterpui eruit geslagen. onbegrijpelijk een mooie 2/1 kapwoning. chaos....Vlikobakken vol met puin dat zelfs de mensen van Vliko eerst foto's maken hoe ze hebben gevuld vanuit de ramen gegooid. het was een seniorenwijk, allemaal rustige mensen zo', beetje tegelijkertijd hier komen wonen, geen centje last over het algemeen.



ze waren meteen weg. nu afwachten hoe het verder gaat.