ANWB-stelletjes







Ze staan enkele meters van mij vandaan op perron 3b in Nijmegen. Een echtpaar - of beter gezegd een stelletje, immers niet iedereen is officieel met elkaar in de echt verbonden - van in de veertig. Beiden zijn tot op de kruin grijs, maar door hun blozende en blakende gezichten ogen ze jonger dan hun haarkleur doet vermoeden. Ik hou het derhalve op begin veertig. Het is wel een typisch 'ANWB-stelletje'. Deze benaming zag ik ooit eens voorbijkomen op Facebook. Op de gelijknamige pagina treft u talloze foto's aan van stellen met hetzelfde regenjack, trainingspak en wat dies meer zei. U bent ze zelf ongetwijfeld wel eens tegengekomen in de stad of ergens op een wandel- of fietspad. Het stel hier op het perron voldoet volledig aan deze kwalificatie. En zij hebben zich niet alleen beperkt tot hetzelfde (kobaltblauwe) windjack. Ook de door mij al eerder zo verfoeide kaki driekwartbroek en sportschoenen, waar nog net van die verkorte witte sokjes bovenuit steken, zijn hier in duplo vertegenwoordigd. Gruw! Maar goed, ieder zo zijn smaak en verschillen maken de wereld alleen maar mooier of anders in ieder geval boeiender, nietwaar?



Als ons vervoer piepend en knarsend het station binnenrolt, besluit ik het tweetal op de voet te volgen. De man laat bij het instappen zijn wederhelft netjes voorgaan. Nou ja netjes... hij doet het volgens mij gewoon om haar derrière een speels zetje te geven. Ze reageert verschrikt totdat ze merkt dat het zíjn handen zijn. Ja, stel u voor dat ik vlak achter haar had gestaan. Het nagenoeg lege treinstel stelt mij in de gelegenheid een strategische doch onopvallende zitplaats te kiezen en wel schuin tegenover hen, aan de andere zijde van het gangpad. Nauwelijks gezeten ritst de man zijn nylon heuptasje open en haalt daar zijn telefoon en leesbril uit.

Hij stoot de vrouw aan en laat haar iets meekijken op het scherm. Ze begint te lachen en slaakt een klein bescheiden gilletje. Dan geeft ze de man een zoen. Op beide wangen! Huh? In mijn boekje geven stelletjes noch echtparen elkaar wangzoenen. Eén kusje op de wang snap ik nog, maar op beide? Twee kussen op de wang krijgt mijn tante uit Appingedam, maar toch niet mijn lief? En wat stond er op dat scherm? Met die vragen en nog een eerdere gedachte die mij weer te binnen schiet, namelijk dat er bij hen thuis - zo stel ik me voor - twee fietsen (een dames- en herenmodel) van hetzelfde merk in de schuur staan, met mogelijk dezelfde fietstassen, stap ik in Arnhem enigszins in verwarring gebracht uit. Broer en zus misschien? En dat 'kontje' dan...? Marcel Rutten









Geplaatst op 13 september 2017 07:04 en 17 keer bekeken

Catharina69 13 sep 2017 07:06 Min of meer alleen de buitenbanden van de fietsen de een een blauwe de ander een rode streep, weet niet eens of het nog zo is.....