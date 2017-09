Italie jaren 80



foto's met toestemming Traub





Een land waar ik vaak ben geweest en er nu wel zou willen wonen. Meedoen aan Ik Vertrek, nou nee. Mijn 1e vakantie naar dit land op 19 jarige leeftijd met een vriendin. Strand en uitgaan. Silvano en zelfs zijn achternam weet ik nog was het vakantievriendje. Foto's heb ik nog. Het werd nog een lange correspondentie in het Frans. Een edelwijs in een van de brieven moet nog ergens op zoler liggen. Zucht.



Fotograaf Charles H. Traub legt al meer dan 50 jaar momenten uit het dagelijkse leven vast. In de jaren ’80 reisde hij regelmatig af naar Italië om aldaar de intrigerende levensstijl van de Italianen te documenteren. Hij heeft de boekuitgave van deze fotoserie omgedoopt tot Dolce Via, het lieve leven. Het mooie leven La Dolce Vita! is een bekende Italiaanse uitspraak. Toen Charles voor het eerst in Italië kwam was hij gefascineerd door het rustige tempo waarop de Italianen leefden. Hij fotografeerde voorbijgangers, kinderen die op straat speelden en mensen die afkoelden van de warmte door in de fonteinen pootje te baden of te zwemmen. Een tijdcapsule van een Italië dat niet langer bestaat Charles kijkt terug op deze tijd met melancholie. Volgens hem is de straatcultuur vrijwel geheel verdwenen doordat de Italië in moeilijkheden verkeert sinds de globale economische crisis. Hij beschrijft zijn foto’s als een tijdcapsule van een Italië die niet langer bestaat. Hoe het ook zij, de foto’s zijn een prachtige herinneringen en bieden een mooie inkijk in de cultuur en leefstijl van het vrij ogende leven van de Italianen. Het fotoboek van Charles is hier verkrijgbaar. Hieronder alvast een voorproefje van fijne nostalgische boek Bron Paradijsvogels

Bekijk voor meer bijzondere straatfotografie uit gewezen tijden ook deze foto’s van het leven in Barcelona in de jaren ’60. Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief en ontvang onze best gelezen artikelen per mail!