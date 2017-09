Andere artikelen







Bij toeval weer iets van hem. Gisteren een afspraak gemaakt voor mijn ogen. Een half jaar geleden bij de oogarts geweest. Mijn slechte oog van de netvliesloslating zit vol staar....mijn goede oog ook staar maar niet zo veel. Die glazen zijn super duur en hoe snel of langzaam gaat deze staar dat is heel verschillend. Ik denk er aan voor mijn rechteroog weer te laten testen omdat ik zonder bril nu beter zie daarmee als met. Operatie staar linkeroog is te veel risico omdat een loslating er dan weer inzit. Lekker dan. De afspraak staat dus tja een nieuw montuur is niet nodig. De pc/leesbril ook maar aanpassen. Boeiend allemaal he lees dan maar verder hieronder. o ik weet niet wat ik wil

ik wil ik wil ik wil

vandaag een hele andere bril

een ander glas

te gek montuur

want ik wil anders

dan me buur

ik wil de laatste modegril

ik wil een hele nieuwe bril

ik wil geen uilebril

geen kikkerbril

geen krokobril

ik wil geen duivebril

mandrillebril

Buffalo bril

ik wil een hele nieuwe bril

ik wil beslist de nieuwste gril

ik weet beslist niet wat ik wil

maar een hele andere bril ik wil een spikkelbril

een parelbril

een mellekiesbril

ik wil een oliebril

piratenbril

een zeepbelbril

een reuze spikkelparel

oliemellekieszeepbelbril

ha nou weet ik wat ik wil

ik wil ik wil ik wil

vandaag een hele andere bril Jacques Klöters Een jaar of dertig jaar terug kreeg ik de opdracht een liedje te schrijven over brillen voor een reclamecampagne van de stichting bril. Mick de Boer zou het componeren. Robert Paul zou het zingen maar niet in beeld, "er komt animatie bij dus maak het een beetje levendig." zei de producent.

Mijn kinderen speelden in die tijd met knikkers. Ze hadden prachtige namen, olietjes, mellekies, parelspikkelbonken en zo. Die namen inspireerden me. Of het ooit opgenomen en vertoond is, weet ik niet, kan het me niet herinneren. Maar nu heb ik die mooie knikkernamen tenminste bewaard









Catharina69 14 sep 2017 08:13 Oude monturen heb ik zelfs ook nog bewaard. thema voor de zondag