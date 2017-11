Andere artikelen







Ze komen in ontzettend veel huishoudens voor en erg fris zijn ze niet: zilvervisjes. Hoe bestrijd je deze snelle krioelende insecten? Radar geeft veertien tips! 14 tips om van zilvervisjes af te komen Luister live Toevoegen aan afspeellijst Zilvervisjes zijn insecten die al honderden miljoenen jaren oud zijn. Volgens insectenkenners zijn het eigenlijk voorlopers van insecten en bestaan ze al langer dan de mens. De kleine beestjes met hun franjestaart zijn een doorn in het oog in huishoudens, zijn razendsnel en als je er eenmaal last van hebt kom je er maar moeilijk van af. Papiervisje of zilvervisje: wat is het verschil? Veel mensen denken dat die beestjes die je boeken opvreten ook zilvervisjes zijn. Ze lijken er wel op, maar heten papiervisjes. Zilvervisjes zijn voornamelijk actief in huizen met een vochtprobleem. Ze eten schimmel. Papiervisjes houden helemaal niet van vochtige omgevingen, maar juist van plekken waar het droog is. Deze insecten eten papier, lijm en zetmeel. Zie je dus ineens hele grote gaten in je boeken, dan heb je waarschijnlijk last van papiervisjes. Je vindt ze vooral veel in archieven. Beiden hebben schubben die glanzen, twee antennes aan de voorzijde en draden als staart aan de achterzijde. Zijn ze slecht voor de gezondheid? "Dat kan", zo legt dr. Albert Weijman, bioloog van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), uit. "Zilvervisjes duiden op een vochtprobleem in je huis en dat kan slecht zijn voor je gezondheid. Daarnaast kan een zilvervisje, als die over je aanrecht loopt, salmonella meenemen aan zijn pootjes en dat op die manier verspreiden." Zilvervisjes worden volgens Weijman ook best oud, tot zeven of acht jaar. "Ze vermenigvuldigen zich een aantal maanden per jaar en gaan niet snel dood." Weijman zegt dat er sprake is van een plaag als je echt grote aantallen zilvervisjes ziet lopen. Tips Wat kan je er nu tegen doen? Samen met reageerders via de Radar WhatsApp en Albert Weijman van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen zetten we een aantal tips op een rijtje.





Ventileer je huis. Zilvervisjes zijn te vinden in huizen met een vochtprobleem dus door goed te ventileren zorg je grotendeels al voor een oplossing.





Heb je vooral last van papiervisjes? Dan ontkom je niet aan chemische bestrijding. Daarvoor kan je het best een professioneel bedrijf inschakelen. Voor de korte termijn kan je overwegen om papieren in te vriezen voor een nacht, want papiervisjes houden niet van vrieskou.





Spinnen zijn de natuurlijke vijand van de zilvervisjes. Francine haalt een spinnenweb niet weg, maar laat het zitten. De spin eet haar zilvervisjes. "Spinnen vangen insecten. Dit is fantastisch gevonden. Het is een uitstekende manier en duurzaam."





Heb je schilderijen aan de muur hangen of staan er volle boekenkasten op een plek waar het vaak warm in huis is? Check dan frequent of er geen schade is aan je boeken. Zolders zijn van dat soort plekken. Daar kan je beter geen paperassen in papieren dozen bewaren. Gebruik plastic boxen die je luchtdicht kan afsluiten.





Heb je behang? Dan is de kans op papiervisjes groter. Xandra en Riniet tippen dat je je muren het best kan laten stucen in plaats van behangen. Weijman keurt deze tip goed. "Je neemt het voedsel daarmee weg. Papiervisjes houden van lijm. Lijm is zetmeel en dus voedsel."





Heb je een vaatdoekje gebruikt en is die nog nat? Hang hem uit en laat hem via de lucht drogen. Vouw hem niet op en leg hem niet zo terug in je kastje.





Joke, Grace, Richard en Marianne gebruiken HG zilvervisjesspray, met wisselend resultaat overigens. Daarmee creëer je wel een tijdelijke oplossing.





Heb je veel kieren en naden in je huis? Dicht deze dan met kit. Het voorkomt dat de zilvervisjes een toegangsdeur tot je huis hebben.





Lokdoosjes zijn tijdelijke hulpmiddelen om voor korte tijd van je zilvervisjes af te komen.





Rob en HaaieeNH gebruiken een rauwe aardappel. "Doe deze in een kom en door de gladde binnenkant kunnen ze niet meer uit de kom."





Je kan chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, zoals de spuitbussen van Bayer en Roxasect. "Ventileer wel heel goed de ruimte waarin je spuit", zegt Albert Weijman. "Gif sprayen is een goed idee mits wettelijk toegestaan. Lees goed het wettelijk gebruiksvoorschrift." Kijk goed uit bij het gebruiken van dergelijke sprays.





Heb je plinten? Zorg dat die strak op de vloer of tegen de muur vastzitten.





Laat geen voedselresten achter waar zilvervisjes van kunnen eten.





Zilvervisjes vinden het niet prettig als de temperatuur boven de 22 graden is.









Geplaatst op 13 november 2017 06:35 en 78 keer bekeken

R eacties van leden



Catharina69 13 nov 2017 06:35 Aan de slag



GerardS 13 nov 2017 11:23 We hebben een periode gehad waar we veel last van die zilvervisjes gehad hebben.

Bij Kruidvat hadden ze open speciale bestrijdingsmiddel in een blikje en deze ergens neergezet op zolder. Het hielp wel.



Gr, Gerard















Catharina69 13 nov 2017 11:45 Veel mogelijkheden ja. gaten dicht maken ook zoiets Gerard. je een tijd niet gezien. alles naar wens



GerardS 13 nov 2017 12:53 Niet helemaal naar wens en sterf van de pijn. Straks weer naar fysio en maak er maar een therapeutische fietstocht van. Doe ik regelmatig heb ik weer wat te bloggen.

Toch weer even naar museum geweest 1562-2017. Wat mankeer jij vroegen ze aan de balie.



Gr,Gerard















Catharina69 13 nov 2017 13:18 Zelf ook diverse musea bezocht Ans Markus was o.a. super. ik denk niet dat het jouw smaak is. jij bent van de geschiedenis ik niet zo.



cannabis iets voor je? wel bespreken met de dokter.

pijn.....ik kan er slecht tegen, nu chronische hoofdpijnen en dan die P. Herrie hiernaast al 2,5 maand. darmen maag en we gaan gewoon door Gerard. sterkte ermee...ik zo naar de pedicure, ingegroeide nagels au.....ff lekker zeuren.