Willem is er niet meer. Hij was nog niet heel oud. Maar misschien is het wel waar wat de ouden zeiden: ‘Beter jaren te kort leven, dan jaren te lang’. Willem was een van de vriendelijkste mensen die je tegen kon komen. Altijd vroeg hij hoe het met je ging. Altijd vond hij dat ‘te gek’. Terwijl het met hem niet altijd even goed ging. Hij leefde niet zoals de meeste mensen. Er waren dieptes die voor veel mensen niet te peilen waren. Duisternis waarin hij dagelijks zelf een lichtje wist op te steken. Een kwalmend lichtje, dat wel. Een levensstijl waar niemand jaloers op kon zijn. Veel mensen waren dol op Willem. Omdat hij zo lief was. Maar er zullen ook mensen zijn die zich afvragen of hij wel wat met z’n leven gedaan heeft. Willem had ook nooit een vaste baan of zo. Die mensen zouden dat denk ik toch anders moeten zien. Er zijn maar weinig muzikanten in Emmen die hun talent zo vaak en veel gedeeld hebben als Willem. Gitaarspelen en zingen, dat kon hij als de beste. Het grootste gedeelte van zijn leven heeft hij overal en nergens muziek staan te maken. En heel goed. Hij kende alle coupletten van veel nummers van Bob Dylan uit zijn hoofd. Ook het werk van Neil Young kende hij als zijn linker broekzak. En natuurlijk nog veel meer muziek. Er bestaan ook mooie nummers die hij zelf geschreven heeft. Sommigen samen met z’n strijdmakker Elias. Samen stonden ze vaak tot diep in de nacht in café’s de mensen te vermaken met hun keuze uit het beste van vijftig jaar popmuziek. Maar de meeste mensen zullen Willem kennen als de eenzame troubadour die – weer of geen weer – voor de Grote Kerk in Emmen stond te spelen. Fanatiek zong en speelde hij op hoog niveau de mooiste liedjes. Een vriendelijke knik, of eigenlijk meer een halve buiging, als mensen hem wat geld toewierpen. Hij speelde onverstoorbaar door. Wat er ook gebeurde. De mensen dicht bij Willem hebben nu veel verdriet. En de rest van de Emmenaren zullen hem, bewust of onbewust, ook missen. Hij is er niet meer. Die lieve, bijzondere man die de leegte vulde met ambachtelijk gemaakte muziek. Dagblad van het Noorden, 11 november 2017 Daniel Lohues







Catharina69 14 nov 2017 07:51 We komen en we gaan



Ofsen 14 nov 2017 15:41 Een uniek figuur die je maar zelden tegen komt. als ik het zo lees, wat een bijzonder man dat hij veel liedjes uit zijn hoofd kon. tja Willem had nou eenmaal een andere levensstijl en ik denk dat hij gelukkiger was dan menigeen die langs hem liep.















Catharina69 14 nov 2017 15:45 Bijzondere mensen zal iedere stad of ieder dorp wel hebben. net als de Hagenees die altijd bij de Hema in Den Haag zat te zingen en te spelen die heeft een top begrafenis gehad. veel mensen kenden hem. ook op tv eens geweest.