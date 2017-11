Ans Markus 3

Ofsen 14 nov 2017 16:12 Nee Ultreya woonde in Zeeland. had haar man verloren waar ze veel mee over de oceanen zwierf met een zeilboot. ik heb een heel groot gedicht toen geschreven na haar overlijden. ik had regelmatig contact met haar. zij ging naar België voor een nieuwe hartklep en overleed tijdens de operatie. Yvonne, ik ga even na onder welk pseudoniem ze hier was.