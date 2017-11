Poolse huisjes

Lang geleden schilderde iemand een bloem op het plafond van een huisje in het Poolse dorpje Zalipie om een roetveeg te maskeren die was ontstaan door het branden van de houtkachel. In die tijd was er weinig ventilatie in huizen, en vlekken en vegen op de muren en plafonds waren aan de orde van de dag. Steeds meer dorpelingen namen het idee over om deze plekken letterlijk te verbloemen – to ieder huis bijna volledig bedekt was met deze fleurige schilderingen.

Van huizen tot schuren, bruggen en kerken: de inwoners kregen de smaak te pakken en beschilderden ook objecten zonder roetvlekken. Sinds 1948 wordt in Zalipie ieder jaar een wedstrijd gehouden wiens huis het mooist beschilderd is (in het Pools: Malowana Chata). In eerste instantie werd deze wedstrijd in het leven geroepen om mensen te helpen de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog te verwerken – nu zorgt het voor een uniek dorp op slechts 90 minuten van Krakow.

Bron Paradijsvogels

met toestemming