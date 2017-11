Wim en Greet 1





Even voorstellen Personages



In deze wekelijkse soapserie spelen uiteraard Wim en Greet de hoofdrollen. Daarnaast zijn er een aantal vaste terugkerende personages. Lees hier meer over alle personages. De hoofdpersonages Greet is de oudste dochter van een liefdevol, traditioneel gezin. Ze heeft drie jongere zussen, waarvan de jongste twee een eeneiige tweeling vormen. Haar meisjesdroom is om ballerina […] Posted 1-11-2017 wordt vervolgd